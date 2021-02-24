北京全面打壓香港民主自由，無數港人選擇文化飲食相近、社會風氣自由的台灣作為移居目標。台灣內政部資料顯示，2020年，10,813名港人領取台灣居留證、年增率84.6%，另港人在台定居人數達1,576人，雙雙創下2016年統計以來新高，惟澳門人去年到台則不增反減。

至於移居台灣的港澳人士最愛哪處，官方資料顯示，新北市奪冠，去年吸引超過3,000港澳人入籍，而台中跟桃園亦不遑多讓，年增率同破18％。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，新北、台中、桃園各有吸引港人的原因，其中新北市的樓價或房租都比台北市高，但靠近台灣的政經中心；台中的居住品質較北部好，區域交通建設、公園綠地也多；桃園則受航空城發展帶動，就業機會、新樓盤數量都很大。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，新北、台中、桃園各有吸引港人的原因，其中新北市的樓價或房租都比台北市，但靠近台灣的政經中心；台中則居住品質較北部好，區域交通建設、公園綠地也多；桃園則受航空城發展帶動，就業機會、新樓盤數量都很大。

內政部資料顯示，去年港澳到台居留人數共11,815人，其中新北市最熱門，新北市連續五年（2015-2020年）榮登冠軍，從2015年吸引1,617名港澳人入籍，去年已達3,095人。台灣大家房屋企劃研究室主任郎美囡指，去年港澳入籍人數最多的城市是新北、其次是台北（2,618人），主要因為雙北為政經重心，大眾運輸便利性也高，而新北市的房價或房租都比台北市更親民，所以入籍新北市的港澳人士較多。

此外，2020年獲居留許可的澳門人有1,002人，與2019年的1,104人相若，但獲定居許可的人數則由2019年的193人，下跌至2020年的134人，跌幅44%。

台灣《蘋果新聞網》

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