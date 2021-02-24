中國首個火星探測器「天問一號」自去年7月23日發射以來，已在軌飛行215天，正在環繞火星。這是繼最先到達火星的阿聯猶火星探測器「希望號」（Hope）、已經着陸的美國火星探測器毅力號後，最遲一個到達的探測器。央視報道，今早6時29分，天問一號探測器成功進行第三次近火制動，進入火星停泊軌道。探測器將在停泊軌道上運行約3個月，環繞器7台載荷將全部開機，開始科學探測。中分辨率相機、高分辨率相機、光譜儀等將對預選着陸區地形地貌、沙塵天氣等進行詳查，為擇機着陸火星做好準備。

馬曉光：只講春暖花開還不夠

台灣法務部前部長邱太三於昨日正式上任陸委會主委。邱太三在交接儀式上致辭，稱未來將面對更嚴峻的兩岸情勢，又稱會竭盡全力「讓兩岸春暖花開」。國台辦發言人馬曉光回應「只講春暖花開是不夠的」，「台灣的先生們」若有意願，就須回到「九二共識」。

馬曉光不斷提「九二共識」，將兩岸關係問題全歸咎於民進黨政府，稱兩岸曾經「春暖花開」，被民進黨吹得「秋風蕭瑟」，「春天需要東風，花開需要雨露，東風雨露就是九二共識」。馬曉光提及「九二共識」的歷史，稱1992年，中國海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持「一個中國」原則的共識。

飛機維修費約$2.2億

去年4月25日，停放在四川成都雙流國際機場的灣流G550私人飛機被異物砸穿右機翼。事發約十個月後，民航四川安全監督管理局航空安全委員會於日前公佈調查報告。其中透露修復費用預估為2,880萬美元（約2.2億港元），約4,500萬美元（約3.5億港元）新機價格的60%。

報告指，砸中飛機的異物來自機場外地鐵施工區域，為工地的門式起重機爆炸，導致碎片飛入場內，砸中飛機機翼。

央視／台灣《蘋果新聞網》

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