內地遭非洲豬瘟困擾約兩年，影響至近期始較顯著緩和，農業農村部日前更宣稱豬肉供應最緊張時刻已過，下季肉價有望回落至疫前水平。不過，有外媒報道，在中國的非洲豬瘟病毒出現新變種，而且是更難發現和控制。有估計指，可能有15%生豬在冬季因病死亡。

彭博新聞昨日（23日）報道，內地新一輪非洲豬瘟及其他疫病，可能威脅到豬隻養殖業的恢復。報道引述北京農業諮詢公司金磚四國農業集團高級分析師林國發透露，內地的北方較冷省份在冬季再度爆發非洲豬瘟，導致當地養殖戶在農曆新年前宰殺了更多可供繁殖的母豬。

報道指，由於冬季極端寒冷，讓口蹄疫等病毒以及豬流行性腹瀉爆發得更嚴重，影響部份地區生豬存欄量的恢復，特別是山東、河南和河北。

據Systematic, Strategic & Soft Consulting首席顧問Wang Zhong表示，這代表多達15%的生豬可能在冬季因疾病死亡，生豬存欄量要回復至非洲豬瘟爆發前的規模，可能要延至2022年的下半年。他還指出，此次爆發的豬瘟疫情出現病毒新變種，已被證實更不易被發現和更難控制。

路透社上月曾經報道，指中國第4大豬肉生產商「新希望六和」已有超過1,000隻豬感染兩種非洲豬瘟新病毒株。

農業農村部長唐仁健前日（22日）表示，內地的豬肉市場供應最緊張時刻已過去，截至去年底，豬肉供應已回復到正常年份的92%以上，預計今年第2季生豬存欄可以恢復到2017年等正常年份的水平。

內地官方暫未就彭博的報道有回應。

非洲豬瘟兩年前在內地爆發，使原本約4億隻生豬數量腰斬，豬肉價格不斷急升，去年2月出現每公斤59.6元（約71.5港元）的天價。

彭博新聞／法廣網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！