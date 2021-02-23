處中歐與北歐之間、俗稱「波羅的海（Baltic Sea）三小國」之一的愛沙尼亞（Estonia），繼早前與歐洲多國冷待北京召開的「17+1」視像論壇後，又向全球發出警告，直指中共正企圖建造一個「遭到噤聲、由北京主導的世界」。這個面積比粵港澳「大灣區」還要小、人口僅得130萬的國家，之所以如此「大膽」，連番公開與北京對着幹，全因與鄰國俄羅斯鬥爭近300年的歷史經驗，讓他們深深感受到一旦被如同「巨蟒」（anaconda）的專制大國糾纏上身，必然面對失去自由，甚至國家尊嚴的風險。

愛沙尼亞雖是「小國寡民」，但經濟實力不容忽視。根據世界銀行公開資料，該國屬於中高收入國家，人均GDP約2.3萬美元，在2019年全球營商環境排行榜中，愛沙尼亞排第16位，比芬蘭、澳洲、加拿大及德國等國家還要高。然而，這個國家卻曾被沙俄統治200多年，1918年獨立後又被德國侵佔，復遭蘇聯吞併，先後有過3次亡國的黑歷史。即使1991年再度宣佈獨立，仍受到俄羅斯嚴重威脅，最後要加入由美國主導的北約（NATO）自保。

愛沙尼亞與俄國鬥爭的歷史中，相信早已深深體會到專制大國的不可信，以及貪得無厭的野心，即使所簽訂的條約如何「冠冕堂皇」、「山盟海誓」，對方也可以極速撕破臉，轉過頭來將你吞噬。在蘇聯統治期間，數以十萬計人口被流放到西伯利亞，大量俄羅斯人遷入該國進行殖民，以致愛沙尼亞的人口構成被徹底改變。時至今日，愛沙尼亞人被指有着嚴重的「厭俄情意結」，對俄羅斯存有戒心，甚至「逢俄必反」，並非全無道理。

面對與俄羅斯形同「兄弟」的中國，愛沙尼亞人又豈會全無警覺。有分析指，若說俄羅斯對愛沙尼亞的興趣主要是該國在地緣政治中的戰略位置，那麼中共對愛沙尼亞的興趣，或許主要是想拉攏中歐及東歐的小國，藉以分化歐盟，達到破壞美國組識全球抗中聯盟的可能性。而中共用以「收買」愛沙尼亞的大禮，除了5G網絡，還有參與興建連接愛沙尼亞塔林與芬蘭赫爾辛基、全長100公里的海底隧道計劃。

根據外媒報道，愛沙尼亞當局原先以國安理由，早已拒絕中資參與興建這條海底隧道，但近日又再傳出該國政府計劃重啟有關計劃，並有可能接受中國點石基金（Touchstone Capital Partners）的170億美元融資方案。有關消息當然亦再度觸及愛沙尼亞人的敏感神經。

事實上，愛沙尼亞國內媒體近日舉行不少公開論壇，邀請政界人士及專家辯論應否全面接受中國的投資。整體意見均認為，不能忽視作為全球第一大經濟體的中國投資實力，但中國過往的所謂經貿來往或投資承諾多是「空頭支票」，基本上口惠而實不至。雖然有無數中國經貿代表團曾到當地考察，但真正落實投資的卻少之又少，同時也絕非「免費午餐」，每每附帶其他苛刻條件。

公開資料顯示，愛沙尼亞與中國的雙邊貨物進出口額不足10億美元，這正正是愛沙尼亞對中國態度強硬的實力所在。愛沙尼亞雖與台灣沒有外交關係，但該國國會的友台小組，上月尾發表聲明狠批北京頻頻出動戰機擾台，破壞國際安全之餘，還毫不忌諱用上「島國」（island state）來稱呼台灣。因此，外界對愛沙尼亞情報局早前發表報告公開「頂撞」北京，並沒太大驚訝。

按照外媒分析，其實很多國家早已對中國的野心有所警惕，擔心遲早因為經濟與科技受制於中國而失掉在國際發聲的自由。問題是中共對周遭一切有着強烈的操縱慾，如同巨蟒將獵物緊緊纏着般，對內地社會的控制如是，對香港管治如是，對台灣也想如是，近年就連其他國家的批評聲音，也容忍不了，用盡方法噤聲。中共的戰狼外交政策，相信不會如此輕易改變。

花生評論員

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