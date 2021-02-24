內地當局今天發佈「國家綜合立體交通網規劃綱要」（下稱「綱要」），宣稱要加快建設交通強國，2035年交通實體線網總規模要達到70萬公里，其中鐵路規模要達到20萬公里，包括5.6萬公里的高鐵。另外，有廣州的官方人士確認，廣州22號線地鐵將會南延至與深圳地鐵接通。

國務院近日印發了「綱要」，宣稱要構建現代化高質量國家綜合立體交通網，支撐現代化經濟體系和社會主義現代化強國建設。規劃期為2021至2035年。

「綱要」稱，中國已轉向高質量發展階段，但「發展不平衡不充份問題仍然突出」。「綱要」要求，到2035年，國家綜合立體交通網實體線網總規模合計70萬公里左右。其中鐵路約20萬公里，公路約46萬公里，高等級航道約2.5萬公里。沿海主要港口27個，內河主要港口36個，民用運輸機場約400個，郵政快遞樞紐約80個。截至2020年底，內地的鐵路總規模已達逾14萬公里，其中高速鐵路規模達3.79萬公里以上。

「綱要」並稱，2035年要實現國際國內互聯互通、全國主要城市立體暢達、縣級節點有效覆蓋，有力支撐「全國123出行交通圈」（都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）和「全球123快貨物流圈」（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）。

另外，廣州市規劃和自然資源局黨組成員、副局長姜莉在2月24日透露廣州地鐵22號線將延伸至深圳，是官方首次確認了22號線的南延走向。

22號線定位是時速160公里的「地下高鐵」，從廣州市中心城區到達廣州南沙區預計只需20分鐘。目前，廣州地鐵22號線正在建設之中，截至1月底，全線工程已完成57%，番禺廣場至陳頭崗的18.2公里先通段將有機會在今年開通。

當局未有詳細公佈22號線南延的細節，但根據此前《東莞市濱海灣新區城市總體規劃（2018-2035）草案》顯示，廣州地鐵22號線未來會南延至慶盛站、蕉門、南沙客運港，跨海而過連接東莞，經東莞濱海灣站（TOD）繼續東延至深圳沙井站，與深圳地鐵18號線對接，可達高鐵光明城站。

評論認為，22號線把南沙科學城、東莞濱海灣新區和深圳市光明區科學城串聯起，有利於推動實現人才流通和產業協作互補。

中央社／澎湃新聞

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