全國「兩會」（全國人大、政協會議）將於3月初登場，中南海等中共黨政核心所在的北京西城區，昨早發生餐廳爆炸事件。現場視頻畫面顯示，一棟磚房被炸塌，有黑煙升起，建築碎片散落一地，有私家車被波及，事故造成7人受傷，其中2人危殆。北京媒體報道稱，初步確定事發原因為石油氣罐洩漏。

距「新華門」僅650米

據北京西城區人民政府新聞辦公室的官方微博發佈稱，事發昨早8時15分，位於西絨線胡同1號的北京德峰餐廳屋內發生「爆燃」，但未提傷亡情況和原因。而網上視頻顯示，爆炸威力強大，餐廳被炸塌，還有黑煙升起。「聽到爆炸聲，好厲害啊！」有目擊者表示，爆炸導致建築碎塊四處飛濺，對開十字路口有等候紅燈的私家車因此遭殃。車窗破碎，「車上人也倒霉了。」

據《新京報》報道，發生爆燃的德峰餐廳是間平房，已經整體坍塌。事故現場用藍色圍擋圍住，路口處設有警戒線（圖）。周邊居民稱，除了路邊銀色私家車有司機受傷外，有兩位路過的途人被衝擊波擊倒，但傷勢並不重。隨後，急救車到達現場，將至少七名傷者送往宣武醫院救治，其中兩人傷勢危殆。報道又指，初步確定事發原因為石油氣罐洩漏，但官方未通報詳情。由於下月4、5日全國兩會開幕，由於時機點敏感，事發地點離中南海正門「新華門」只有650米，引發網友揣測。

新京報/微博