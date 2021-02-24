山東省煙台棲霞市笏山金礦爆炸事故，導致10死1失蹤。調查報告昨日（23日）公佈，共45名相關人員被問責，其中棲霞市前市委書記姚秀霞、前市長朱濤因為遲報瞞報礦難，遭公安刑事拘留調查。

調查報告指，事故是違規存放使用民用爆炸品和井口違規動火作業引發，屬重大生產安全責任事故。

報道稱，調查報告同時認定，山東五彩龍投資有限公司和棲霞市均有遲報瞞報。事件中共有45名相關責任人被依法問責，包括山東五彩龍法人賈巧遇、時任棲霞市委書記姚秀霞，市委副書記、市長朱濤等，他們均負有遲報瞞報事故責任，正遭公安立案偵查。

另外，煙台市委、市政府主要負責人等28名公職人員給予黨紀政務處分和組織處理。

報告指，姚秀霞及朱濤在1月15日因爆炸事故被免職，本月1日起被指定居所監視居住，至2月5日被刑事拘留。

這宗礦難發生於1月10日，造成22人受困，經逾２周鑽井搶救，最終救出11人，10人遇難，1人失蹤，直接經濟損失6,847萬元人民幣（約8,215萬港元）。

《北京日報》

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