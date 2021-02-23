台灣總統蔡英文為國安、國防和兩岸政策高層官員作調動，昨日除了邱太三上任陸委會主委，前主委「中國通」陳明通接掌國安局，對美工作經驗豐富的原國安局長邱國正﹐則接任國防部長，「三個鐵三角」正式就位。同日解放軍機進入台灣空域，為本月累計20日現身台空域。

新防長與美關係佳

國防部昨早舉行部長交接典禮，由行政院政務委員羅秉成主持，不過新任部長邱國正及卸任部長的嚴德發均未致詞。羅秉成表示，希望新任部長邱國正的歷練，能夠繼續推動國防改革。67歲的邱國正是陸軍退役二級上將，有留美背景，屢獲蔡英文器重，幾乎任職過所有軍職首長，前年7月上任國家安全局長，以治兵嚴謹著稱。總統府指，他擔任國安局長期間，在對美戰略溝通和安全工作建樹良多，將對後續雙方在國防事務上的合作有幫助。

至於新任國安局長陳明通，為第二名非軍人身份接任的國安局長。他是民進黨內有名的「中國通」，在2000年蔡英文擔任陸委會主委期間，陳擔任其副手，被視為最能精準掌握蔡英文兩岸政策的人。有分析認為，蔡英文在國安局用文人擔任局長，而且是大陸通，意味着國安局將兩岸關係放在非常重要的位置，在安全情報工作方面，將加強大陸對於兩岸關係政治意圖的分析和預警。

不過在交接日，解放軍一早派出軍機擾台，其中一架軍機進入台灣西南空域，另一架甚至首度進入台灣北部防空識別區（ADIZ）的高度，最終被台灣空軍廣播驅離。

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