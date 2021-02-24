中國人壽黑龍江省黑河嫩江市的分公司管理層，遭一名任職16年的老員工實名舉報，指管理層對保費大量造假，又有竊取客戶資料、虛列費用等問題，但公司高層及監管機構則互相包庇，試圖大事化小，更將舉報人開除報復。單是2019年，涉事的分公司因虛列費用，已經被罰10萬元人民幣（下同，約12萬港元）。

實名舉報的中國人壽員工名叫張乃丹，2003年入職中國人壽嫩江分公司，聲稱因舉報公司貪腐問題，去年3月遭主管以莫須有的罪名開除。

張乃丹近日在微博以短片指控中國人壽嫩江公司的主管，長期存在造假中飽私囊，自2018年由孫小剛任經理後，情況更趨嚴重。

她指出，中國人壽嫩江分公司以「長險短做」欺騙客戶投保，製造假保費套取高額的產品佣金和各項獎勵，第二年再安排客戶退保，用此手法獲得的保費達標獎勵、績效獎金則不知去向。張乃丹又指，相關行為是黑河分公司總經理黃亞輝下達予各分公司的任務。

另外，張乃丹指控嫩江分公司為完成增員人數任務，竊取客戶身分證等個人資料辦理虛假入職，十多年來平均每年也有約200多人是虛假增員。每年利用虛假增員騙取佣金、培訓費、各類津貼及獎勵，數額達幾百萬元。

她又指控，孫小剛每月讓偽造客戶簽字，冒領客戶的回饋禮品，辦旅遊、答謝宴再虛報費用套錢中飽私囊。

張乃丹指，2019年已實名向中國銀保監會舉報孫小剛的貪污問題，但兩次舉報也由黑龍江銀保監局「自查自糾」。她質疑負責調查的人有包庇之嫌，例如長險短做騙保套錢問題，聲稱投保人獲以套取的產品佣金補償退保損失後不願追究；提交的200多人虛假入司的資料，時間不在孫小剛任職期內；以及選擇性地只調查20筆賬，查明當中12筆是假賬便了結。拒絕全面和深入調查嫩江公司的貪污問題。

資料顯示，孫小剛2018年4月到2020年7月任中國人壽嫩江公司負責人。2019年該公司因虛列費用，被罰10萬元，孫小剛個人也被罰款10萬元。

張乃丹的舉報短片公開後，即時打入微博的熱搜榜，大量網民討論留言，不少人支持張乃丹舉報的勇氣，也有人指內地這種造假騙公司費用的情況很普遍。

中國人壽向內媒表示，正就事件調查了解當中。

新浪財經／新經緯

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