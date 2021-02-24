第十三屆全國人大四次會議和全國政協第十三屆四次會議（下稱全國兩會）將於3月5日及4日在北京召開，當局不僅對進京郵件快件實行「二次安檢」，亦嚴防全國的訪民在兩會期間到北京上訪，有哈爾濱訪民在途中被攔截，有異議人士被限制行動自由。

自由亞洲電台報道，北京當局本周一啟動措施，動員數十萬人值班巡邏，確保會議期間不發生重大事故。報道又引述北京居民李莉指，北京周邊地區已經加強封鎖，以阻撓訪民或無居住證的外省人在兩會期間進入北京。李莉今日（24）去醫院看病時，發現預約的人非常少，感到頗奇怪，詢問才得得知是由於外地人不能進北京，她形容北京「啟動護城河，周邊的河北、山西、內蒙古等地設立防線」。

另一位北京居民張雪梅指，有來自遼寧、黑龍江等地的訪民，本周進入北京時被公安阻止，其中遼寧阜新巿一名女子坐私家車到北京通州時被查身份證，公安查到她是上訪的，就不讓她離開，要求當地來人把她截回家；另一名來自哈爾濱巿的女訪民亦遭到公安截停，被強行帶走。

在江蘇省泰興巿的維權人士陸建榮指，最近有政府人員已在部份訪民家門口看守，不讓他們出門，有訪民因此而未能上訪。他又指，過去在兩會期間，政府人員會來電要求他不要在網上轉發影響政府形象的貼文，而一些特別敏感的人物，國保會以旅遊為名，限制他們行動自由。

自由亞洲電台

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