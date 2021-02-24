兩岸疫情最新數字：內地周二（23日）新增12宗確診，全部為境外輸入，分別是上海3宗，四川及陝西均有2宗，天津、江蘇、浙江、山東、廣東各1宗。大陸累計確診89,864宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

大陸國台辦發言人馬曉光周三（24日）在新聞發佈會上表示，當局「高度重視及關心台灣民眾的健康權益」，強調在內地生活、工作、學習的台灣人，可「自願接種」內地生產的武漢肺炎疫苗，同時已向世衞的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）提供1,000萬劑疫苗，支援範圍包括台灣。馬曉光又說，中國的各駐外領使館，除會協助當地中國公民在海外接種疫苗提供協助，重申「願意為台灣人及海外台灣人提供幫助」。

台灣防治武漢肺炎成績領先全球，瑞典電視台專門討論國際事務的節目《外國事務所》，周二（23日）以「無病毒的台灣」為題，介紹台灣防疫成效，分析台灣為何在疫情肆虐下仍能正常生活，甚至在全球經濟倒退時異軍突起；人口是瑞典兩倍以上的台灣，卻只有不到1,000宗確診與9宗死亡個案，亦令目前已有6.3萬宗確診及1.3萬人死亡的瑞典感到驚訝。

節目邀請兩位瑞典的中國專家及一位台裔瑞典人到現場對談，又訪問了台灣行政院政務委員唐鳳、台裔護理師鄭雅文、俄勒岡州立大學教授紀駿輝。瑞典電台的中國評論員Hanna Sahlberg表示，台灣防疫成功歸因於提前部署，封鎖邊境相對容易，同時大讚當局行動令民眾對政府充滿信心，給台灣爭取很多反應時間。

節目又指，沙士的集體創傷以及被孤立於國際社會之外的經驗，也是台灣防疫成功的原因。紀駿輝認為，雖然被孤立帶給台灣許多負面影響，但由於台灣並非世衞會員國，因此能獨立於國際社會之外進行防疫，不受限於世衞的錯誤資訊。

中國專家Kristina Sandklef則表示，台灣社會在疫情肆虐之下還能保持正常運作，再加上中美貿易戰，令許多台商回流，是台灣仍有經濟成長的重要因素，又指台灣生產的許多商品，正好是目前世界許多國家封城期間民眾所必需的科技產品。

國家衞健委／澎湃新聞／中央社／台灣《蘋果新聞網》

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