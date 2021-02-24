湖南23歲女子莎莎本月初在貨拉拉（港稱Lalamove）平台租車搬屋，豈料上車6分鐘後，司機報警稱乘客跳窗自殺。不過，家屬曾按司機行車路線駕駛一次，「發現司機繞道而行3次，偏航的地點都是很偏僻的角落」，部份路段甚至沒有街燈，又質疑「跳窗為何後腦勺着地」，令事件充滿疑點。事後有內媒記者調查發現，貨拉拉存在不少安全隱患，例如司機入職門檻低等問題。貨拉拉則於周三（24日）再次為事件道歉，強調將與女死者家屬一同處理善後事宜。

當地警方早前以因涉嫌過失致人死亡罪，將涉事的38歲司機周X春拘留。北京春林律師事務所的律師龐九林認為，由於莎莎並非自殺，司機周X春涉嫌撒謊，因此貨拉拉和司機就應該承擔賠償責任，而司機亦須承擔刑事責任。

有內媒記者於周二（23日）調查發現，貨拉拉存在不少安全隱患問題。有貨拉拉司機受訪時稱，在貨拉拉司機版應用程式上註冊後，只須進行大約半天的培訓，「就是教你如何使用軟件、如何接單等」，便可正式工作；貨拉拉司機之間亦會建立微信群組，不過群組內沒有貨拉拉的管理人員。

記者又發現，用戶在貨拉拉應用程式內可選擇搬運服務，並須提前支付運費，但裝卸貨物等其他費用都是由乘客和司機雙方共同決定，並不通過平台交易。有司機表示，經常遇到乘客支付不足，甚至拒絕支付裝卸費的情況，若發生嚴重衝突可能要報警處理。一名李姓用戶亦稱去年7月曾與貨拉拉司機發生爭執，「我們幾百箱飲料的貨都搬到車上去了，司機才說超重要加60元人民幣（約72港元），我不同意，他就把貨鎖起來拉到派出所去了」，他其後多次致電貨拉拉，但對方只建議他報警。

另外，貨拉拉亦未有強制司機按導航路線駕駛，亦不會對此進行監測，如遇上偏航時系統不會啟動預警。一名王姓司機透露，雖然貨拉拉有路線提示，但是路線可由司機自行決定，「你可以繞行，也可以偏航，但是超過平台規定時間，司機會被扣分，扣分就會影響接單量，所以一般沒人繞行」。

雖然貨拉拉會以扣分方式約束司機，分數低會影響司機接生意，但有司機表示，「現在也有可以刷分的方法，花500元人民幣（約600港元）就可以把分刷高，有專門的人幫忙操作」，而記者亦發現到不少電子商業平台都會有「貨拉拉洗白賬號恢復行為分」的商品。有交通警員則指出，貨拉拉在道路行駛中存在車輛違法改裝、人貨混裝、違規貼紙影響行車視線等問題。

至於貨拉拉就於周三（24日）再次為事件道歉，稱已於周二（23日）取得女死者家屬諒解，強調將與對方一同處理善後事宜，又說會對「產品安全功能不完善」進行反思，同時承諾加強安全措施。女死者家屬亦表示，經相關部門的協調後與貨拉拉達成了協議，至於賠償等具體問題則「不方便說」。

央視新聞／搜狐網／澎湃新聞

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