受美國禁令影響，中國電訊巨擘華為在台灣已1年半未有推出新款手機，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海今（24日）表示，華為並未放棄手機市場，只是現階段首要工作是轉型，包括產品與生態轉型、貿易營銷重新梳理、華為品牌的重塑。

華去年為開始轉型推出穿戴式裝置、手提電腦產品等，今天也在台正式發表輕薄手提電腦HUAWEI MateBook 14，建議售價30,990元新台幣（約8,728港元）。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海受訪時表示，手機仍是消費者最常使用的行動裝置，要看原廠如何解決困難，目前也有策略性供貨，會為台灣市場積極爭取，他並強調，「沒有放棄台灣手機業務發展」，且礙於目前全球晶片因為疫情等因素短缺，因此現階段處於「等待」階段。

他表示，目前華為在台的手機產品銷售完後就會下架，未來華為會以電腦、穿戴裝置、耳機周邊相關的產品為主要動能，華為在台營運也會調整成非手機型態，包括貿易營銷、陳列室等策略均會調整。他舉例，華為在台的純手機貿易營銷已經在調整，原先體驗店是跟合作夥伴一起進行，未來會配合商圈和消費族群作出調整。

雍海指出，華為在台今年首要工作就是轉型，包括第一，產品和生態轉型；第二，營銷手法重新梳理；第三，華為品牌的重塑，畢竟台灣消費者對華為手機的攝影功能印象比較強，後續還要繼續努力，至於轉型是否成功的試金石，就是要看產品是否賣得好。

此外，目前榮耀手機品牌從華為體系拆分獨立，已經與包括高通、三星等供應商恢復合作，未來是否會將相關產品代理引進台灣市場？雍海表示，仍以榮耀品牌市場策略而定，現時所知是榮耀品牌會先以穩定中國境內市場為優先，暫時未有大規模進軍海外市場的計劃。

中央社

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