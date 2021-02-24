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武漢肺炎｜內地專家預測中國疫情年底緩解 全球要至2025年才結束

1小時前
內地專家預測中國疫情年底將得到緩解，全球要至2025年才結束。路透社

隨着武漢肺炎疫苗接種人數越來越多，以及疫情防控有成，中國工程院院士張伯禮昨晚（23日）接受內媒專訪時指，估計中國今年底可望恢復至疫情前的生活狀態。蘭州大學預測系統則推估，全球疫情至少到2025年才會基本結束。

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張伯禮接受《健康時報》專訪時指出，目前中國國內已經連續多天沒有新增本土個案，整體疫情防控情勢較樂觀。接下來即將邁入3月，疫情可望進一步平緩。

他進一步表示，今年3月是中國疫情的轉捩點，只要沒有出現連續新增的本土個案和高中風險地區，加上疫情防控常態化與有序的復工復學，預計今年年底，內地日常生活有很高的程度能夠恢復到疫情之前的水平。

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今年1月底，張伯禮接受新華網專訪時也曾提到，由於世界上許多國家已經開始接種疫苗，如果全球疫苗接種到達一定規模，免疫屏障也將初步建立。總體而言，2021年的全球疫情應該是向好的方向發展。

雖然中國疫情控制可望逐步穩定，不過蘭州大學創新中心主任黃建平表示，該校「西部生態安全省部共建協同創新中心」研發的疫情全球預測系統有關未來5年疫情發展趨勢的最新預測顯示，如果今年1月時全球有70%人注射疫苗，且疫苗長期有效，全球疫情到2025年才能基本結束。他續指，抗疫是長期任務，積極有效的隔離措施和普遍疫苗接種才是控制疫情的最佳方案。

疫情全球預測系統能即時引入全球190多個國家的最新數據，並綜合考慮當地的溫度、濕度、防控措施與疫情變化，每10天更新一次預測數據。黃建平透露，目前正在改善該預測系統，將各個口岸和機場每天進出的人數、飛機途經的國家、感染率等因素加到系統中，並引入更多環境影響參數，如自然災害等，進一步提高預測的準確度。

《健康時報》／新華網／中央社

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