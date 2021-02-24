台灣台南市警察局局長兩年換了4任，上月16日就職的方仰寧到任剛滿一個月，安平區就爆發街頭連環尋仇案，8天內造成幫派仇殺導致王重傑和陳建文2人死亡，兇徒｢蝦米｣蔡秉逸的老家也遭破壞。對於｢蝦米｣連殺2人，方仰寧昨（23日）深夜公開向市民道歉，強調會辦到底，今早他再宣佈全面向黑道宣戰，台南市警方將聯合8個分局針對黑道進行系統性的打擊。

警政署長陳家欽和刑事局長黄嘉祿也聯袂到台南坐鎮，陳家欽強調此案是黑道利益衍生的治安問題，對昨晚槍擊案感到遺憾，會加緊掃盪黑幫勢力，不會坐視黑道不法，會斬草除根，全力打擊幫派。

從目前檢警掌握的證據顯示，牽涉街頭斬殺王重傑的疑犯至少有10人，其中，姓蘇、余和王3人已遭聲押獲准，另有1人諭知2萬元新台幣（下同；約5,600港元）交保，1人因另案發監執行，1人當庭釋回，加上昨天投案的曾俊男，蔡秉逸自首後，尚有至少2人在逃，檢警已鎖定兇徒身份追緝中。

台南市安平區8天內接連發生幫派仇殺案，兩宗案件的主犯蔡秉逸跟王重傑是舊相識，雙方因為新仇舊恨而鬧翻。蔡男原本在春節前要幹掉老大陳建文，不料涉及網絡主播擄人勒贖案，遭警方搜索查扣槍械而走漏風聲，王重傑得知後出面勸阻，卻遭誤斬刺死。老大因此找人追殺蔡秉逸，蔡男疑因走投無路，昨晚以調虎離山手法獨自槍斃老大後投案，以「同歸於盡」為兩宗命案畫下句點。

據了解，綽號「蝦米」的疑犯蔡秉逸（31歲），他與王重傑（31歲）原本是好兄弟，兩人是綽號「建文」的陳建文（53歲）的手下。陳建文以前曾混迹嘉義，是嘉義聞人、綽號「鴻彬」的洪鴻彬手下，後來到台南謀生，成了「蝦米」的老大，但陳認為「蝦米」曾做了對不起他的事，和「蝦米」劃清界線，兩人越走越遠。

2年前，「蝦米」賭博輸了1,000多萬元（約282萬港元），外面債務太多，找王重傑合夥搞二手車生意，介紹金主出資。王男秉持兄弟相挺，便與「蝦米」介紹的金主合作，「蝦米」拿了合作金額的3成佣金，但王男不知情。王男當「蝦米」是兄弟，讓他插手二手車生意賺錢，但「蝦米」賺太少，要王男做假賬，每輛車售出少報1、2萬元，兩人平分假賬收益，甚至偷走放在車行辦公室的車款12.8萬元（約3.6萬港元），遲遲沒有歸還。

金主跟兩人的老大「建文」知道「蝦米」的手腳不乾淨，要求對方退出生意，埋下仇恨。「蝦米」常被「建文」責罵，再加上王男的立場偏向「建文」，「蝦米」便與王男跟「建文」漸行漸遠，甚至在上月策謀殺「建文」的計劃。

本月16日，雙方在汽車旅館旁的停車場談判，「蝦米」原本只是要教訓王重傑，不料王男持刀反擊，「蝦米」同夥林男持開山刀誤刺王男心臟，王男負傷劫男大生的電單車逃命，仍被林男一行人開車追上來回輾殺，慘死街頭。

「蝦米」率人當街斬殺王重傑，消息傳回「建文」耳邊，發出追殺令，兄弟們甚至到「蝦米」在公學路的老家砸車、灑冥紙，恐嚇「蝦米」的母親，就是要他出來面對。此舉引發「蝦米」不爽，重啟「獵殺建文」計劃。

傳聞「蝦米」與另一名涉及王重傑兇殺案的疑犯曾男，密謀調虎離山案，曾男昨天透過關係、由律師陪同到第四警分局投案，消息傳開後，「蝦米」趁「建文」晚間近9時獨自在家時，身穿防彈背心直衝「建文」家，近距離連開至少7槍擊斃「建文」，隨後開車到台南市刑警大隊安南分部找認識的偵察佐投案。

台南市警察局長方仰寧證實，安平區8天2死命案起因是幫派內利益與恩怨糾葛，網絡主播遭擄人勒贖案、王重傑遭當街斬死、蔡秉逸老家遭破壞案，以及黑幫大佬陳建文遭擊斃案有相互關連，至於是誰協助蔡秉逸脫逃，誰提供槍枝給他，都是警方偵辦的重點。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！