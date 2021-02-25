內地自媒體報道，指本月在港上市的快手前副總裁、社區內容研究院負責人趙丹陽涉嫌受賄，數額特別巨大，去年9月離職後被捕。快手昨日證實事件，並指「情況屬實」。

內地自媒體「Tech星球」的報道指，2020年11月快手已在內部郵件通報事件，指2020年9月趙丹陽就已被警方逮捕，通報指，趙丹陽時任下屬李磊、徐娟也因長期惡意騙取公司財產，數額較大，涉嫌犯罪而被警方逮捕和刑事拘留。在趙丹陽被逮捕後不久，快手原內容評級部、武漢中心負責人也因收受多個供應商賄賂，數額較大而被警方帶走。

有快手的內部人士及前員工則表示，趙丹陽任職的「快手社區內容研究院」，整個部門只有他一個人，他對外的職位則是副總裁。快手的整個內容審核評級系統由趙丹陽負責搭建，內容審核評級系統的搭建是極其重要的任務。趙丹陽在一年多前已經離開快手，此次被捕屬「秋後問斬」。

有快手的前員工表示，趙丹陽的內容審核評級系統是最基礎的業務，也是用來抵抗競爭對手安全入侵的防禦系統。另一方面，審核評級系統則主要負責對內容分級、審核的作用，對不同的用戶加上不同的標籤，依據算法對內容進行分發。

公開資料顯示，趙丹陽於2015年2月加入快手，他曾任另一網上短片平台優酷的副總編輯、內容管理總監等職位。2016年快手因為一些被指尺度較大的農村題材，及內容審核界限問題而發生爭議，趙丹陽曾經多次對外解釋，指快手正就內容規範化努力。他曾多次強調快手反映的是中國互聯網的真實現狀，聲稱當時的6億網民呈現金字塔的形狀分佈，金字塔的底部正是規模龐大的農村網民。

內地互聯網企業近期大力進行反腐，其中騰訊本月初公佈2019年第4季度以來的反舞弊情況，調查後發現有60多宗違反「騰訊高壓線」（騰訊文化和價值觀不能容忍的行為界限，包括弄虛作假、收受賄賂等行為）的案件，逾100人因而被解僱，40多人涉嫌犯罪，被移送公安機關處理。37間外部企業被列入永不合作的清單。

網易

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