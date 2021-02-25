香港鳳凰衛視（2008）本月初傳高層大地震，創辦人兼董事會主席、69歲的劉長樂及其家族將會全部退場，並考慮任命新的行政總裁。內地財新網今日引述鳳凰衛視的內部通告，指中央電視台副台長孫玉勝獲任命為常務副總裁，他的工作將繼續向仍任行政總裁的劉長樂負責。

財新網報道指，鳳凰衛視發出、內容為「重要人事任命」的內部通告，是在昨日發出，仍由劉長樂簽發。通告指任命孫玉勝為常務副總裁後，他將負責鳳凰衛視節目企劃、節目風格、節目內容、節目製作，協調各頻道管理等項工作。報道引述接近鳳凰衛視的消息，指孫玉勝這次出任常務副總裁只屬過渡性安排，未來有望出任鳳凰衛視行政總裁。

這份通告被發送給鳳凰衛視香港總部各部門、鳳凰衛視深圳管理總部、鳳凰新媒體、鳳凰周刊等21個相關部門。

公開資料顯示，現年61歲的孫玉勝，1984年畢業於於吉林大學經濟系，同年進入中央電視台。孫玉勝曾任中央廣播電視總台央視副總編、副台長。央視網的資料顯示，去年12月孫玉勝以中央廣播電視總台編務會議成員的身份，發表公開演講。

鳳凰衛視將進行高層人事調整的消息已流傳多時，該公司本月10日發出的通告指出，正考慮委任新人選出任行政總裁一職，以分開行政總裁及董事會主席的角色。不過公告補充說，變動也可能不會發生。

今日下午2時鳳凰衛視報1.16港元，升0.07港元，升幅6.42%。

財新網

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