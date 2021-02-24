一名旅居美國的19歲重慶少年，日前因在網上留言去年6月中印邊境衝突死亡的四名中國軍人「該死」，又質疑解放軍傷亡人數，遭重慶公安以涉嫌尋釁滋事「越洋」通緝。他在重慶的父母遭株連，先後三次被公安帶走問話，並被任職的國企暫停工作。

稱中印衝突解放軍「該死」

重慶市沙坪壩區公安通報，旅居國外的19歲王姓男子，周日（21日）因在新浪微博發表詆毀貶損衞國戍邊英雄官兵言論，已被「刑事拘留」及「上網追逃」。截圖顯示，王留言說：「該死，解放軍自己惹事，打得好，印度人殺的（得）好。」被通緝的王靖渝接受自由亞洲電台訪問時證實曾發表上述留言，其後還在網上質疑解放軍傷亡人數及官方事隔大半年才公佈消息的動機。他稱當日影片顯示，解放軍團長一句又一句辱罵印度軍人，認為印軍是在中方團長一再挑釁後才發起反攻。「這事本身由中方無辜辱罵挑起的，只能算作尋釁滋事後不敵對方而戰死沙場，叫『烈士』太過份。」

對於近日內地至少七人因為對解放軍傷亡情況提出質疑而遭警方以「侮辱詆毀英烈」拘捕，王靖渝謂《憲法》強調公民有言論自由，任何中國公民都有提出質疑的權利。他謂自己目前「非常自由、衣食無憂」，但近日曾收到來自土耳其和保加利亞的不明電話和死亡威脅。他透露自己2019年在抖音上轉發《願榮光歸香港》片段遭警方傳喚後，經上海飛到香港後再赴國外。「當我看到香港警察不分青紅皂白看到人就打，我感到特別痛心，真的想為他們做點甚麼。」

自由亞洲電台