【兩岸風雲】美國政府換屆後，再傳出中國會在兩年內攻台。隸屬美國國會的美中經濟與安全評估委員會日前一個公聽會上，有專家引述解放軍高層對她說，中共總書記習近平認為解放軍已準備好兩年內拿下台灣，她又指中共已不一定等到台灣宣佈獨立才會攻台，習近平正小心翼翼地等待攻台時機，完成他的「統一」。軍事專家對本報分析，兩年可能性較低，因為解放軍的攻台裝備還未成熟，未有十足把握拿下台灣，但五年後攻台這個可能性則不能排除。

專門報道美國國會新聞的雙周刊報道《點名》 （Roll call）23日刊登題為「專家小組：中國很可能會在五年內攻打台灣」的報道。報道引述專門研究中國軍力的美國史丹福大學學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）本月18日在美中經濟與安全評估委員會一個視像會議上表示，目前美國協助台灣阻擋大陸侵襲能力，「毫無疑問地已是韓戰以來最弱時期」。

不再拘泥於台宣佈獨立與否

梅惠琳指，美國未能建立強大聯盟來應付中國區域侵略和習近平的個人野心，讓中國能威風地展現軍事現代化，並認為對台動武得到的好處比損失多。梅惠琳說，以往認知中共出兵最大可能是因為台灣宣佈獨立，但現在無論台灣政策或行動怎樣，北京攻台可能只是為了完成統一。

報道指，西方學者分析解放軍於五年左右攻台，梅惠琳稱有解放軍高層曾對她說，習近平現已認為解放軍可在兩年內侵佔台灣。公聽會上也有專家指，美台可以展開雙邊會談， 同時將台灣納入拜登政府試圖恢復多邊貿易協定中。

軍事專家黃東對本報表示，中共要兩年內攻台「比較勉強一啲」，因為首先硬件上並不容許，當中包括解放軍兩棲攻擊艦數量不足，而大型軍裝船及人工港等設備都還未有建造消息。另外，黃東認為，中共還需要觀察美國新政府對台海局勢取態。不過，黃東強調不能排除五年後攻台可能性，因為屆時中共已經準備好這些裝備。

台灣的國家政策研究基金會副研究員李正修也對本報說，解放軍自胡錦濤年代就開始軍事現代化，實力確有提升，讓習近平更有自信覺得可短期內拿下台灣，但是習也自知要攻打台灣，先要有十足把握，因為若攻台失敗，不單可能永遠不能佔據台灣，更可能會影響到中共於中國大陸的執政地位。他說，如果說中共在這兩年攻台的話，他相信很難避開美軍情報部門監視，所以認為可能性較低。

台學者：習永續後不急於武統

李正修說，以前有人提出2020年中共會武力犯台，很大程度上是因為估計習近平會希望在兩屆任期內完成「民族統一」，但現在習近平已經修憲，可以永續擔任國家主席，估計他也不會急於一時要攻打台灣。

《點名》/《蘋果》記者