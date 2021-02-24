「在海邊最好的方式就是發呆了，沒有人講話，感覺好像整個世界只剩下你一個人，會發現時間非常多。」中國福建漳州林先生，在水上興建網紅漂浮酒店，600平方米的住所如艦空母艦，能享受360度大海景，收起錨來還可以說走就走，十分寫意。不過，漂浮酒店因涉嫌非法佔用海域被立案調查，周一（22日）下午，涉事酒店業主已自行拖走建築物，並依指示整改。

業主林先生去年12月底受訪時曾指，因為從小在海邊長大，在海中央釣魚是他最大的愛好，夢想有地方可以讓他如願。抱着「有些事情現在不做，以後可能更不會做的」心態，他自2018年起耗資400萬人民幣（下同，約480萬港元）、花2年建成漂浮酒店。疫情期間，這座漂浮酒店更成為了林先生一家三口的避疫站，他們在自己炮製的孤島上待了21天。

林先生指，酒店佔地600平方米，戶外有區域向西的，也有向東北，保證在不同的季節都可以看到夕陽，配備燒烤爐，晚上可以品嚐時令魚穫；內有2間房間，都配有浴缸。儘管漂浮酒店距離陸地至少3、4公里，它的無敵大海景仍吸引不少人慕名而來，亦有真人騷來拍攝。雖然價格奢侈：平日每晚7,800元，假日高達每晚9,999元，還是吸引了一眾平凡住客，房間預訂甚至排到今年3個月後。

不過，人紅自然是非多。漂浮酒店因為涉嫌非法佔用海域，加上被指污水直接排入大海，被立案調查。酒店目前已停止營業，業主亦已將之拖走，並依指示整改。

《新京報》／人民網／自媒體「一條」

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