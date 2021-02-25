中共今日舉行全國脫貧攻堅總結表彰大會，表彰對扶貧有貢獻商關的個人、企業後，總書記習近平宣佈脫貧攻擊取得全面勝利，並聲稱以現行標準下，9,899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，聲稱脫貧攻堅戰取得「全面勝利」，並稱完成這艱鉅任務，「創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟」，在會上他又透露，在扶貧過程中有1,800人死亡，聲言「不會忘記」這些殉職者。

習近平將他的扶貧戰與中國歷史、中華民族和他的「中國夢」拉上關係，聲稱「一部中國史，就是一部中華民族同貧困作鬥爭的歷史」，「封建統治的腐朽和西方列強的入侵，中國政局動盪、戰亂不已、民不聊生，貧困的夢魘更為嚴重地困擾着中國人民」，更指「擺脫貧困成了中國人民孜孜以求的夢想，也是實現中華民族偉大復興中國夢的重要內容」。

習近平又回顧他在2012年底舉行的中共十八大掌權後，一系列對扶貧的「貢獻」，他聲稱中共十八大後已經強調扶貧關健是「老鄉能不能脫貧」，翌年他提出「精準扶貧」理念，2015年則發出「打贏脫貧攻堅戰的總攻令」，要求扶持對象、項目安排、資金使用等都要精準。2017年中共十八大習近平則聲稱把精準脫貧作為「三大攻堅戰之一」，去年內地受到武漢肺炎、南方大洪水的影響，習近平亦要求官員「打好收官戰」。

他又聲稱，在過去8年來，「我先後7次主持召開中央扶貧工作座談會，50多次調研扶貧工作，走遍14個集中連片特困地區」，「堅持看真貧，堅持了解真扶貧、扶真貧、脫真貧的實際情況」。

習平又拋出一批數字，強調解決農村貧困戶問題，「告別苦鹹水、喝上了清潔水，告別四面漏風的泥草屋、住上了寬敞明亮的磚瓦房。千百萬貧困家庭的孩子享受到更公平的教育機會，孩子們告別了天天跋山涉水上學，實現了住學校、吃食堂」等等。

對於在扶貧過程中殉職者，習近平除聲稱不會忘記，更表示「各級黨委和政府要關心關愛每一位犧牲者親屬」。

獲表彰的其中一個「全國脫貧攻堅先進集體」是被內地當局以反壟斷為由打壓的科技巨頭阿里巴巴。該公司稱，阿里巴巴平台8年來的農產品銷售額達1萬億元人民幣（下同，約1.2萬億港元），2014年起則聚合包括淘寶天貓等20多個業務進行互聯網助農，協助銷售、運送農產品；同時旗下的普惠金融亦有超過1,700萬元（約2,042萬港元），作為農村產發展資金。

習近平在公佈脫貧數字時，特別強調是「根據現行標準」，內地官方的貧窮標準為每人每年收入3,218元（約3,866港元），即每日收入約10.59港元，這標準遠低於聯合國的貧窮線，即是每人每日收入1.9美元（約14.82港元），及香港一人住戶貧窮線月入4,500港元。

內地脫貧攻堅數據

●832貧困縣全部摘帽

●9,899萬貧困人口全部脫貧

●貧困人口年收入10,740萬元（人民幣，下同，約12,901港元），2015年收入2,982元（約3,582港元）

●1.7萬億元（約2.04萬億港元）扶貧專項資金

●960萬人異地扶貧喬遷

●改造貧困地區學校10.8萬間

●貧困人口醫療費用實際報銷比例提高至約80%

●銷售扶貧產品逾3,000億元（約3,603億港元）

●選派逾300萬名第一書記和駐村幹部

●對世界減貧貢獻率超過70%

新華社／《人民日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！