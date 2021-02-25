美國拜登政府上台後，各重要職位的提名人，近日都出席國會的任命聽證會。被提名為美國貿易代表、明天將出席國會任命聽證會的戴琪（Katherine Tai）表示，中國的挑戰將會是重點，她認為要與盟友建立統一戰線，亦要應制定計劃，要求中國履行承諾。

美國貿易代表署（USTR）的公佈指出，現年47歲的戴琪，父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。她作為移民的女兒能出任美國貿易代表的職務，她感到榮幸。她表示如果能出任貿易代表，首要任務是協助美國社會擺脫疫情大流行與經濟危機衝擊。拜登政府正與國會及其他國家、可信賴夥伴攜手合作，美國貿易代表署將協助建立強大供應鏈，使美國的經濟重回軌道。

戴琪又指出，長遠而言，必須推行促進全體美國人利益的貿易政策，包括促進美國廣泛、公平的經濟成長，支持創新並提升競爭力。

對於中國的挑戰，曾經擔任針對中國不公平貿易行為美方首席法律顧問的戴琪表示，要透過策略性及一致性的計劃，要求中國為其承諾負責，而且美國要能與國家主導的經濟模式競爭，才至關重要。不過，戴琪清楚現有資源中的機會與局限性，她也知道建立美國總統拜登（Joe Biden）所提「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）十分重要，美國必須與他人共同努力，以促進並捍衛在公正社會中共享的自由、民主、真理與機會的價值觀。

戴琪又認為，中國既是競爭對手，也是貿易夥伴與巨大的參與者，美國也需要中國的合作以因應某些全球性挑戰。她強調必須多管齊下，在國內優先考慮經濟復蘇，投資美國人民與美國基礎設施，以發揮潛力、增強競爭力並建立更具包容性的榮景，同時也須制定規範全球貿易的價值觀與規則並致力執行。

中央社

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