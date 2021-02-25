內地在去年3月啟動名為「天網2020」的職務犯罪國際追逃追贓行動，稱至今共追回外逃人員1,421人，該行動至今一共追回外逃人員1,421人，其中「紅通人員」28人，監察對象314人，以及贓款29.5億元人民幣（約35.5億港元）。昨日，中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室（下簡稱：辦公室）宣佈，啟動「天網2021」行動。

央視報道，辦公室對近年出逃、縣處級以上、涉案金額較大、政治影響惡劣、群眾反應強烈的外逃案件進行掛牌督辦，持續加大對金融、國企、政法和民生領域外逃腐敗分子追逃追贓力度，做到態度不變、決心不減、尺度不鬆，始終保持高壓態勢。

天網行動真實目的曾引發不少人質疑。卡內基倫理與國際事務委員會（Carnegie Council for Ethics in International Affairs）高級研究員多夫曼（Zach Dorfman）曾指出，中共長年在全球綁架、威脅其公民返國，習近平上任後發起「獵狐」和「天網」行動後更為顯著，其目標包括商業人士、政府前高官及政治異議者。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）去年曾提到，習近平2014年以肅貪為由啟動「獵狐行動」，實則是拿來對付在國外的中國異議分子。

「紅通人員」是指國際刑警組織成員國，要求其他成員國協助偵查犯罪時發出的紅色通緝令，在其他通報當中的最高級別。不過，紅色通報非逮捕令，不具強制性，國際刑警組織僅代當事國向其他會員國發佈要犯資料。美國司法部去年11月對涉嫌在美國境內威脅一名「紅通」人員及家屬的八人提出起訴，起訴書指他們為中國政府工作，利用各種方法跟蹤、恐嚇、威脅一名「紅通」人員及其家屬，以逼其回國接受調查。

央視／《自由時報》

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