中國對南韓文化產業持續四年的「限韓令」終於有全面解除迹象。中央電視台報道，直屬於中國國務院的中央廣播電視總台，與作為南韓公營媒體的韓國放送公社（KBS），周一（22日）簽署合作協議，就節目內容、媒體技術、產業經營等方面全面合作。香港中文大學全球研究助理講師鍾樂偉向本報表示，兩國公營媒體合作，對打破「限韓令」有實在意義，不過中國娛樂文化事業近年逐漸成長，就算解封，大陸「哈韓」狀態也難恢復。

央視報道指，中央廣播電視總台與KBS本着平等互利和友好協商的原則，建立合作機制，以開展多方面合作。報道又提到，今年是「中韓文化交流年」，為落實中韓兩國元首共識，央視與KBS簽署前述合作協議，以增進中韓友誼與互信，推進中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。

中國電視劇製作產業協會會長尤小剛認為，央視作為國家的播出平台，率先和南韓的KBS達成合作的舉動，是兩國感情復蘇的信號，也是一種解凍之舉。

中國外長王毅上周二（16日）與南韓新任外長鄭義溶通電話時指出，明年將迎來中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。王毅形容中韓互為重要鄰近和戰略合作夥伴。

分析︰趁拜登未坐暖撬盟友

鍾樂偉分析，近期中韓雖有「泡菜風波」等不愉快事件，但爭議局限在民間，官方很少高調發聲，反而今次官媒强調「中韓文化交流年」，正顯示官方不想民間爭拗打亂中韓關係緩和節奏。他又指，今次解除限韓時機，與中國希望拉攏美國的東北亞盟友也有關，「希望未等拜登坐暖總統寶座，製造多一些誘因加深中韓合作空間」。

他指，公營媒體合作比過往個別韓星得到「解封」更實在，「畢竟有官方頻道加持，必然會強化內地放寬與韓國娛樂文化產業合作限制的意味」。他指出，過往中國官方一直未明言「限韓」，只是業界主動響應中央指導方針，今次各大電視台和串流平台看到官媒也與韓國合作，必然會感受到變化，開始更主動試水溫與韓星合作。

他又指，限韓後，內地培育的明星地位提高，解除禁令後，兩國明星合作也將是平起平坐，「這也成功達到當初以限韓保護本地文化娛樂事業的目的，如今可謂水到渠成」。南韓2016年決定部署被認為針對中國的「薩德系統」後，中國開始以封殺南韓藝人、娛樂節目及電影等作為反制。

《蘋果》記者/中央電視台