武漢肺炎全球疫情仍未能有效控制，各國爭相研發疫苗，內地昨日再增兩款疫苗申請有條件上市受理，同時向53國家提供疫苗，作為外交武器。可是，西方國家在研發疫苗時，卻受制於由中國提供、特別培植用以進行實驗的猴子，有美國的科研人員稱，目前中國提供六成實驗室用的猴子，一旦限制出口將會影響美國的疫苗研發，呼籲政府要立即採取行動。

《紐約時報》報道指出，在進行人體實驗前，猴子是研究武漢肺炎病毒疫苗的理想標本。分析人士根據美國疾病控制與預防中心的數據估計，在武漢肺炎疫情爆發前，2019年美國進口的3.3萬隻實驗用的猴子，以食蟹獼猴為主，超過60％來自中國。而美國的7個靈長類動物中心擁有2.5萬隻實驗用的猴子，主要是粉臉恆河猴，其中約600至800隻猴子，在疫情開始後被用在研究武漢肺炎病毒。

負責為Moderna和強生（Johnson＆Johnson）等藥廠提供實驗室猴子、Bioqual的行政總裁劉易斯（Mark Lewis）稱，這些猴子每隻售價超過1萬美元（約7.8萬港元） ，十多間藥廠在疫情最嚴重時到處尋找，他更稱：「我們無法在規定的時間內供應這種動物，因而我失了這些訂單。」

報道指出，今年1月，上海科技創業投資集團總經理沈偉國對當地人大代表稱，上海三間大型生物醫藥公司去年欠缺2,750隻研究用猴子，在未來5年，缺口預計以每年15%增長。湖北天勤生物科技公司的銷售經理嚴朔則表示，該公司飼養的猴子，主要用作自己的研究和出口，美國是其最大的出口目的地，可是，嚴朔目前已沒有足夠的動物進行自己的實驗，亦沒有動物可以出售。

報道引述中國研究人員表示，即使政府控制約4.5萬隻猴子的庫存，但他們也在努力應對猴子短缺的問題，並認為即使有強大的戰略儲備，可能仍然無法滿足對實驗室動物急劇增長的需求。

實驗用的猴子短缺，引發美國科學家提出要建立「戰略性猴子儲備」的討論，特別是武漢肺炎疫情爆發後，科學家爭相尋找的猴子來源，及評估對中國的依賴。杜蘭國家靈長類動物研究中心（Tulane National Primate Research Center）副主任兼首席獸醫官Skip Bohm稱，大約10年前該中心主管已開始討論戰略性猴子儲備，構思與戰略石油儲停一樣，「存放着大量的燃料，只有在緊急情況下才會動用」，但由於建立育種計劃需要大量的金錢和時間，所以從未建立起儲備。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）病毒學和疫苗研究中心首席研究員Keith Reeves則表示：「猴子的戰略儲備正是我們應對武漢肺炎所需要的，可我們就是沒有。」

《紐約時報》

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