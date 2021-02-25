中共不斷打壓宗教自由。天主教媒體《亞洲新聞》（AsiaNews）報道，新疆伊寧的天主教堂耶穌聖心堂面臨被強拆的命運。在當地政府命令下，耶穌聖心堂的天主教徒必須在上周五限期前撤離，教堂將在一周內被拆毀。

自習近平上台以來，新疆的穆斯林和基督徒飽受迫害。除大量摧毀、破壞當地的清真寺之外，中國當局先後摧毀哈密、奎屯、哈巴河與塔城等地的四座基督教堂。美國民間人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）於2018年3月3日曾報道，伊寧的耶穌聖心堂當時曾遭到破壞。當局以該教堂的裝飾不符合「宗教中國化」政策為由，拆毀了教堂的十字架、圓頂和雕像。時隔三年，教堂最終未能逃離被強拆的命運。

「對華援助協會」負責人傅希秋牧師日前表示，自習近平上台以來，中國當局就發動了「對信仰的戰爭」：「多年以來共產黨的政策在把新疆、寧夏、西藏等西部地區列為宗教迫害的『特區』，因為西部少數民族很多，他們一大部分人有伊斯蘭教信仰，習近平就禁止少數民族再皈依新的宗教。一旦有新的宗教信徒出現，會受到嚴厲的打擊。幾年以來出現的集中營，只是他這種特別宗教迫害政策的延續。對伊寧教堂的強拆，也是習近平反信仰戰爭的一部份。」

耶穌聖心堂於1993年由伊寧市政府選址建設。由於當局不希望教堂位置「太明顯」，因此選擇在遠離居民區的機場路興建。教堂在2000年落成，當地官員曾參加了落成典禮。近年，機場一帶被規劃為商業區，教堂所在的土地也引起當地政府和投資者的興趣。「對華援助協會」的分析，當局以「商業」為理由進行宗教迫害、拆除教堂。

捷克紅衣主教杜卡（Dominik Duka）月初曾表示，武漢肺炎病毒是「中國的生化武器」，全世界的軍事專家都知道武漢肺炎病毒的洩露來源，但他們只是不敢講，不說出來。當地學者和中國外交官曾反駁相關言論，《美國之音》報道，事件反映東歐精英階層心中，中國與過去不得人心的東歐共產黨政權已日益劃上等號。

報道分析，杜卡的言論可能與他的家庭背景有關，他的父親先後遭納粹與共產政權迫害，杜卡本人也曾在共黨執政時期因傳教而被捕下獄。

此外，俄羅斯時事評論人士尼科里斯基說，中國許多地方近些年來搗毀教堂，拆除十字架，牧師和信徒被拘捕，同時禁止宗教聚會和傳播宗教刊物。捷克，以及其他東歐地區，包括俄羅斯的媒體都大量報道宗教在中國的處境，因此造成捷克的宗教界人士，一些精英階層和民眾都對中國看法負面。

尼科里斯基說，由於捷克人的宗教自由曾受到嚴格限制，現在當然很容易把中國和過去東歐共產黨體制劃上等號。中國境內宗教信徒的處境得不到改善，中共當局卻又在東歐地區大力推動外交活動，因而引起當地社會和精英階層的反彈。

報道指，捷克總統澤曼以親北京和親莫斯科聞名。疫情爆發後，中國去年也曾向捷克運送口罩等醫療防護物資。但中國雖苦心經營與捷克的關係，仍難改變當地社會對中國的負面看法。

捷克官方不久前禁止中國參加捷克核電站建設；捷克參議院議長和首都布拉格市長都曾組團訪問台灣。布拉格市與北京市取消雙方友好城市關係。捷克安全部門在最近幾年所發表的年度報告中，幾乎每年都把中國和俄羅斯認定為國家安全主要威脅。除捷克外，中國在其他東歐國家也開始遭遇越來越多的冷遇。

自由亞洲電台／美國之音

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