美國、加拿大近來陸續指中國對新疆維吾爾自治區穆斯林進行「種族滅絕」，亦有國際組織發表報告，批評新疆人權狀況。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭於聯合國人權理事會的會議上，批評英美等多國「編造和散佈關於新疆、西藏和香港等的謊言，對中國進行惡意誣衊」，敦促有關西方國家停止藉口人權問題干涉別國內政。可是，國際人權組織人權觀察（Human Right Watch）昨日發表的最新報告顯示，近年新疆維吾爾人和其他穆斯林的判刑案件激增，5年內有25萬人被判刑，刑期也有所增加，這些人的罪名模糊，甚至連向海外親戚匯款、販賣香煙等行為也是犯罪，被控「協助恐怖活動」、「洗錢」等罪名。

人權觀察的報告顯示，自2016年《反恐怖主義法》生效、中國政府升級並擴大鎮壓反恐政策以來，新疆已有25萬人通過正式的司法程序，被定罪或監禁，且被判刑者並沒有任何犯罪行為，而是因謀生和宗教信仰而被定罪。

報告統計顯示，2017年以來新疆被判刑的人數急劇增加。新疆法院2017年對逾9.9萬人判刑，2018年被判刑人數上升至逾13.3萬人。人權觀察分析還指，中國官方資料顯示，被判處長期徒刑的人數急劇增加。

旅美中國法律學者滕彪表示，2017年以後新疆地區入獄人數大幅度增加，不符合社會犯罪規律，背後的原因在於中共利用少數民族政策和司法程序，加大對新疆維吾爾人和其他穆斯林的打壓。這很顯然是中共對少數民族的決策（在背後作祟），完全是一種反人類罪。

報告指，中共當局正進一步收緊對新疆地區的管控，並指一些個案，例如回族穆斯林男子金懷德，因多次組織出國研習《可蘭經》、邀請海外宗教人士到新疆及組織宗教聚會，被控「分裂國家罪」判處無期徒刑。

陳旭批西方濫用聯合國平台撒謊

非政府組織「新疆受害者資料庫」（The Xinjiang Victims Database）列出6宗有爭議案例，其中維吾爾族人乃比詹-吾加-艾合麥特（Nebijan Ghoja Ehmet）因告訴他人如何區分清真食品，被判入獄10年。回族男子聶世崗，因幫助100多名維吾爾人向海外親戚匯款，被以「協助恐怖活動」判處入獄15年，在上訴後撤銷裁決，但他最終又以「洗錢罪」判監5年。哈薩克族男子塞力克江·阿德勒汗（Serikzhan Adilhan）因非法經營煙草生意，被判入獄3年半。

就外界批評新疆的人權狀況，陳旭在聯合國人權理事會高級別會議上批評，英國、歐盟、德國、美國、加拿大等濫用人權理事會平台，對中國進行「無端指摘，干涉中國內政」，中方表示「強烈反對和堅決拒絕」。

陳旭又指，有關國家「罔顧事實」，「編造和散佈關於新疆、西藏、香港等的謊言，對中國進行惡意誣衊」。他認為這種「違背公理和良知的做法，引起中國人民的強烈憤慨」。他更批這些國家的所作所為，「暴露人權是他們進行政治操弄的工具」。

自由亞洲電台／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！