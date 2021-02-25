台灣國安局傍晚公佈，近日接獲舉報指有假資訊在澳門及香港的討論區在網上散播，指控國安局不法監聽黨政公職、外交人員，認為事件為典型境外勢力藉由錯假資訊對台發起「認知作戰」，而從行文用字反映有關假新聞有大陸「手影」。

台灣國安局指，日前接獲媒體檢舉，指有自稱在該局工作逾20年的不明人士，以匿名、假賬號，在網上發佈國安局違法監聽的假資訊。經調查，此假資訊早於2020年便以假賬號在「澳門流動社區CyberCTM. com」及「香港討論區」發佈，同時假冒東歐人士之「Anna Williams」的Twitter賬號發文。

近日則以媒體爆料投書形式廣傳多家媒體，相關內容經檢，也發現假資訊的內容，多處有「簡轉繁」、「中國用語」，例如以「斯威士蘭」稱呼台灣友邦「史瓦帝尼」，以大陸使用的「台灣政治大學」稱呼「國立政治大學」等。

據了解，該不明人士甚至還稱，國安單位非法監聽在野黨要職、駐外人員，甚至連陸委會前主委陳明通都被監聽。陳明通現已轉任國安局長。

國安局認為，相關假資訊目的是製造台灣與理念相近國家、政府與國民的對立衝突，為典型的認知作戰。國安局將就事件繼續調查，呼籲外界不輕信、勿傳播，接獲問題訊息時隨時向相關單位檢舉。

台灣《蘋果新聞網》

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