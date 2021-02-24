曾經在2018年英國時任首相文翠珊訪華時擔任講解員的內地女星江疏影，其主演的劇集《三十而已》去年在內地爆紅，在南韓亦有不俗的口碑。不過，江疏影這個名字卻挑起了新一輪「中韓大戰」，有南韓網民質疑這名字似南韓人，中國網民則反擊，捍衞江疏影的國籍。而江疏影亦在網上社交媒體引用宋代詩人的詩句，暗指自己名字的出處是來自中國古詩，為這場風波畫上句號。但有專家認為，當前中韓網民的爭執已發展到危險水平，兩國政府不能繼續放任不理。

去年在內地播出的《三十而已》，近來在南韓熱播，女主角之一的江疏影成為南韓網民的關注對象。專做影視作品解說的南韓YouTube頻道「드림텔러（DreamTeller）」上傳了關於《三十而已》的影片，有韓網民認為「江疏影」與「姜素英」同音，於是在該影片底下留言：「江疏影為何取南韓式名字？」「看名字就是南韓人啊，看來是朝鮮時代被清朝抓走的我們民族的後代，長相比起中國也更像南韓人。」

有中國網民將留言整理後轉載至微博，引起熱烈的討論，「南韓網友稱江疏影是南韓名字」還登上了微博熱搜榜。中國網民不滿女星「被南韓人」，認為言論可笑，又反擊指「漢字是你們的、針灸是你們的，四大發明中的三個都是你們的，端午節也是你們的，甲骨文也是你們的，簡直就是自欺欺人」。

兩地網民展開隔空罵戰之際，江疏影22日在Instagram的個人賬號上傳一段古詩：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」，詩句出自宋朝詩人林逋的《山園小梅其一》。此舉似乎在回應南韓網民，她的名字是來自中國古詩，引來許多中國網民狂讚「姐姐幹得漂亮」、「姐太有文化了，南韓人看不懂」。

江疏影名字之爭是繼去年K-pop明星防彈少年團（BTS）發表關於韓戰的言論、泡菜起源地、尹東柱被「中國籍」等風波之後，再次出現的中韓文化爭論。南韓外國語大學英傑力學院（Ingenium College）的教授林大勤（音譯）表示，自南韓容許美軍在境內部署「薩德系統」之後，中國發佈限韓令，阻礙南韓流行文化在中國的傳播，這一情況引起南韓人的憤怒，「對中國流行文化充滿敵意」。他又警告，兩國如不積極營造雙邊文化交流的友好氣氛，明年建交30周年的活動可能會很冷淡。

南韓中央日報／中時新聞網／新浪微博

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