美國持續派軍艦到南海執行「航行自由」任務，挑戰中國的主權聲索之際，多家西方媒體引述一間科技公司的南海局勢報告，指根據衞星照片，中國在有主權爭議的美濟礁上修建軍事設施，擬將其全面升級成軍事基地。

報道指，美國科技公司Simularity於2月16日公佈根據衞星照片分析的「南海快速警報報告」顯示，距離菲律賓巴拉望島約100多海里、由中國控制的美濟礁的7個地點，由2020年5月7日到2021年2月4日間發生了明顯變化。

其中包括一個在去年12月初開始建造的圓形建築基礎，而在去年5月那裏還是一片空地；島礁上另外一處修建了新的雷達罩；還有一個地方在去年10至11月出現了新的建築結構；而今年的衞星圖片還顯示美濟礁上一些地點的建築結構被拆除。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長Jay Batongbacal在CNN最近的報道中說，早在去年10月中國就在美濟礁建好了新的雷達設施。他認為，新設施表明中國有「長期打算」。

Batongbacal向菲律賓媒體說：「他們（中國人）正增設觀察設備，顯然是雷達，在島礁上已經有很多雷達。」他還說，增設新雷達說明中國在加強人工島的功能，表明中國真正的意圖是把這些人工島變成「全面的軍事基地」。

《菲律賓星報》曾在2016年1月報道，中國在美濟礁建設潛艇停靠港。

美濟礁現時是南沙群島中面積最大的島嶼。它位處中國控制島嶼的最前沿，被稱為中國的「海上前哨」，長期成為南海爭議的焦點。菲律賓及越南均聲稱擁有美濟礁的主權。

BBC

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