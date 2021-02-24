台灣立法院今個會期將啟動修憲，各黨合共提出43項提案，雖然民進黨人士稱，在領土、國號等敏感議題上「不會走極端」，但大陸國台辦仍然表示關注，發言人馬曉光昨稱陸方「堅決反對台灣任何『修憲謀獨』行徑，包括為謀獨打開方便之門。」

重彈九二共識老調

馬曉光在昨日的國台辦記者會上稱，台獨分裂活動嚴重破壞兩岸關係發展，威脅兩岸和平穩定，對此，陸方將採取一切必要措施，堅決予以反制。他指堅決反對台灣任何修憲謀獨行徑，包括為謀獨打開方便之門，這是一貫明確立場態度。台灣政黨時代力量要求台灣內政部評估更改國徽提案，馬曉光則指，時代力量和相關政治勢力互相勾結利用，頻頻作出挑釁，目的為撈取政治私利，罔顧群眾福祉，不惜加劇台灣社會撕裂和對立，相信台灣社會各界和廣大群眾會識破這種拙劣表演。

另外，台灣陸委會主委邱太三前日履新時表示，希望兩岸關係將來能春暖花開。馬曉光昨對此回應，指「春暖需要有東風，花開需要有雨露」，「東風雨露」就是「九二共識」，要求台灣先回到九二共識基礎，又指兩岸關係曾經春暖花開，但被民進黨一手摧殘。

台灣立法院月初已經復會，重點將落在修憲工程，民進黨團總召集人柯建民近日表示，在涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局、兩岸局勢多變，絕不能有任何挑釁。

中央社/台灣蘋果新聞網