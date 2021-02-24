康希諾生物（6185）及國藥同日透露向國家藥監局申請推出武漢肺炎疫苗，其中康希諾與軍方合作的疫苗，只須打一針，保護率為65.28%，疫苗正名為「克威莎」。若獲國家藥監局通過，將是首種用腺病毒載體疫苗。

首款用腺病毒載體疫苗

康希諾生物昨發公告，公司於2月21日向國家藥監局提交腺病毒載體新冠疫苗附條件上市申請，並獲得受理。 目前內地有國藥和科興疫苗，均為滅活疫苗，已為超過4,000萬人接種。如果康希諾生物最終順利獲批，將是國內獲批首款腺病毒載體疫苗。所謂「腺病毒載體疫苗」，意即改造腺病毒基因，刪去其病毒複製的基因，再利用基因剪接加入特製基因，從而產生抗體。

目前疫苗正名為「克威莎」，疫苗在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷五個國家開展全球多中心第三期臨床研究，四萬多人接受測試，顯示第三期接受一針接種疫苗28天後，對所有症狀的總體保護效力為65.28%；接種14天後，總體保護效力為68.83%。對重症的保護效力，單針接種疫苗28天後為90.07%，而在接種14天後為95.47%。疫苗暫無公佈任何副作用，亦未有到醫學期刊發表。

另外，國藥旗下中國生物武漢所昨公佈向國家藥監局申請推出滅活疫苗，疫苗保護效力為72%。若獲通過，將是國藥集團繼中國生物北京公司後第二款疫苗，國藥北京生物公司疫苗稱保護率為79%。兩款疫苗目前仍未到醫學期刊發表。

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