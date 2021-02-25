美國海軍第七艦隊司令部公佈，配備神盾作戰系統的驅逐艦威爾伯號（USS Curtis Wilbur）昨日通過台灣海峽，執行例行任務，認為是展現美國對自由開放的印度太平洋區域的承諾。解放軍東部戰區發言人不但表示反對，更批評美國是「人為製造台海風險因素，刻意破壞地區和平穩定」。

美國第七艦隊司令部公佈，以日本橫須賀為母港的威爾伯號通過台灣海峽的消息，並表示美軍將會繼續在任何國際法所允許的範圍飛行、航行。台灣的國防部亦證實，在威爾伯號昨日由北向南穿越台海，之後繼續往南航行，台軍以聯合情監偵系統，全程掌握周邊海、空域動態，全部正常。

威爾伯號曾經在去年12月31日聯同另一艘神盾導驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）一同穿越台海，而在拜登1月上任後，麥凱恩號在本月5日駛經台海，前往南海西沙群島執行「航行自由」任務。

解放軍不斷派戰機入侵台灣空域，近日更出在台灣北部空域出現。中央電視台的軍事報道則講述這次共軍戰機演習的內容。解放軍東部戰區海軍一個旅級的航空兵部隊，近日進行「大機群對海突擊演練」，出動多架次戰鬥轟炸機到「特定海空域」，進行超低空戰術飛行，以「躲避雷達偵測」。畫面亦顯示上戰鬥轟炸機發射導彈，對島礁進行轟炸丶攻擊的畫面。報道又稱，這此演練特別之處，是海軍航空兵還出動空中預警機，擔任任務機隊的空中指揮平台，指揮戰鬥轟炸機進行態勢部署。

報道未有提及這次演習在甚麼時候舉行，但前日台灣國防部長邱國正、國安局長陳明通上任時，解放軍一早派出軍機闖入台灣南、北空域，而且更以300米高度的低飛。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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