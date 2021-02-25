武漢肺炎疫苗研發迫在眉睫，美國有科研人員稱，目前中國控制了全球六成實驗室使用猴子，一旦中國限制出口，將會影響美疫苗研發。此外，國家藥監局昨批准康希諾及國藥中生公司的武漢肺炎疫苗註冊申請，令國產疫苗增至四款。

《紐約時報》報道指出，在進行武漢肺炎疫苗的人體實驗前，最理想是使用猴子測試。武漢肺炎疫情爆發前，2019年美國進口的3.3萬隻實驗用的猴子，以食蟹獼猴為主，超過60％來自中國。美國的七個靈長類動物中心擁有2.5萬隻實驗用猴子，主要是粉臉恆河猴，其中約600至800隻猴子，疫情開始後被用在研究武漢肺炎病毒。負責為Moderna和強生（Johnson＆Johnson）等藥廠提供實驗用猴子、Bioqual的行政總裁劉易斯（Mark Lewis）稱，這些猴子每隻售價超過一萬美元（約7.8萬港元） ，十多間藥廠在疫情最嚴重時到處尋找，他更稱：「我們無法在規定的時間內供應這種動物，因而失了定單。」

哈佛醫學院病毒學和疫苗研究中心首席研究員Keith Reeves則表示：「猴子的戰略儲備正是我們應對武漢肺炎所需要的，可我們就是沒有。」實驗用的猴子短缺，引發美國科學家提出要建立「戰略性猴子儲備」的討論，可惜建立育種計劃需要大量的金錢和時間，故從未建立起儲備。

康希諾准註冊

中國目前繼續研發國產疫苗，中國科學院微生物研究所有份研發的中國首個重組蛋白疫苗「ZF2001」，近日在巴基斯坦獲准進入三期臨床試驗，參與測試大約有1萬人。國家藥監局昨稱，批准康希諾及國藥中生公司的武漢肺炎疫苗註冊申請，令國產疫苗增至四款。

美國《紐約時報》