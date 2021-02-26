廣州市政府官網日前公佈最新《廣州市獻血管理規定》（下稱《規定》），指出民眾在本市範圍內捐全血累計達逾30次，或者捐血次數累計達逾40次，則可免費乘坐市內公共交通工具，新規自5月1日起施行。

《規定》鼓勵適齡健康者每年至少參與1次捐血，並鼓勵國家工作人員、醫務人員、教師、現役軍人和高等學校在校學生等率先捐血。廣州民眾捐血次數累計超過40次，就可以免費乘坐市內公共交通工具。捐全血累計達到10次以上，或是捐血次數累計達到20次以上的民眾、捐血志願服務累計時間達到480小時以上的志願者，給予免費遊覽市、區所屬公園、紀念館、博物館、科技館和實行政府定價、政府指導價的景區的優待，並鼓勵其他景區、紀念館、博物館等場所實行優先優惠。

在該市範圍內，捐全血累計達到20次以上，或捐血次數累計達到30次以上的民眾、捐血志願服務累計時間達到600小時以上的志願者，到公立醫療機構求醫可獲優先診症，以及免交普通門診診費。符合條件的人亦可按照規定優先入住市、區公辦養老機構等優待。

此外，捐血志願服務累計時間達逾3000小時的志願者，除以上優待外，更可享受免費乘坐市內線路的公共汽（電）車、過江渡輪和城市軌道交通等公共交通工具，亦可獲社保補貼及優先獲提供就業崗位，並獲優先推薦就業，優先保障子女入學等。

另一方面，《規定》明確本市範圍內參加捐血的無償捐血者和參與捐血服務的志願者如因病致貧，民政部門、醫療保障部門、紅十字會和慈善組織會按相關規定開展關愛和救助活動。至於延長捐血年齡限制方面，《規定》提倡18至55歲健康公民自願捐血，既往無捐血反應、符合健康檢查要求的多次捐血者如主動要求再次捐血，年齡可延至60歲。

有網民不滿捐血次數門檻過高，「一次最少200cc，然後大半年不能再獻！一年兩次，四十次要20年！真有你的....要麼就沒有，有的話這個次數...一點誠意都沒有」，「志願服務3000小時，假設按一天8小時志願服務，得375天，假設按一天10小時志願服務，得300天。請問有多少志願者能夠志願服務3000小時，如果是閒暇之餘志願服務，得多少年達成。如果不上班的去專職志願服務，除去休息日節假日，也得一年多才達成」。

澎湃新聞

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