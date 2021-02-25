廣東江門市中級人民法院昨開庭，審理被喻為中共建政以來最大的銀行貪污案。中行廣東分行開平支行前行長許超凡（圖），被控伙同余振東等人，貪污和挪用公款高達63.6億港元。案件將擇日宣判。

遭美遣返中國 或免死刑

江門檢察院指控，自1993年開始，許超凡利用擔任中行開平支行行長、中行廣東分行公司業務處處長的職務便利，伙同余振東、許國俊等人，採用辦理假貸款套取銀行資金或直接轉款等手段貪污公款美元6.22億元（約48.23億港元）、港元1.29億元，合共49.52億港元；挪用公款人民幣3.56億元（4.28億港元）、港元2,000萬元、美元1.24億元（9.6億港元），合共14.08億港元。許當庭認罪懺悔。

案發於2001年10月，中行因實施聯網而揭發案件，同年11月時任總理的朱鎔基要求當局嚴查此案。但許等人經香港潛逃至美國，從此隱姓埋名。2009年，許因詐騙、洗黑錢等罪在美被判監25年。但在中美兩國執法等部門通力合作下，許終於在2018年7月被強制回國。有內地法律人士稱，中美之間沒有引渡協議，美同意遣返許回中國，條件應包括中方承諾對許不施加酷刑，處以死刑等，因此許被判死機會不大，最多判終身監禁。

央視新聞