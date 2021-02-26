西方國家關注共產國家的威脅。中央社報道，挪威中間黨黨主席偉姆（Trygve Slagsvold Vedum ）上周三（17日）在國會針對外國投資對挪威國家安全的威脅，尤其是來自中國的俄羅斯的資金，向挪威總理提出警告。

偉姆表示，根據挪威警察安全處（PST）最新發佈的「2020年國家威脅評估報告」，挪威不應該天真地任由中國與俄羅斯買下挪威的資產，包括私人公司與天然資源。

挪威警察安全處的報告顯示，外國情報系統可能透過投資進入挪威，威脅挪威國家安全。警察安全處已經注意到一些外國資金在挪威購買土地有戰略考慮。

報告中指出，中國、俄羅斯與伊朗的情報系統對挪威國家安全威脅最大。這些外國情報系統透過商業合作進行間諜行動。他們蒐集策略、投資、產品開發、科技研發的各種資訊。

在挪威，最吸引此類外國情報系統的產業包括能源、石油與天然氣、海洋科技、電子通訊、國防、綠科技等高科技產業。這些情報人員通常從小公司、初創公司這些可以取得資訊但又沒有足夠資源做資安工作、且對商業間諜較無防範的單位下手。

同屬中間黨的議員梅爾（Emilie Enger Mehl）也警告，挪威的天然資源對挪威非常重要，不應該落入外國投資者手中。

她認為，若中國投資者買下挪威多數的森林資產，他們就有可能藉此影響挪威國內決策過程，並取得政治影響力，因此應該確保重要資源留在挪威人手中。

對於中間黨提出的警告，挪威總理與國防部長一致表示，挪威在2018年通過的國安法（the Security Act ）就足以防止外國資金危害挪威國家安全。

挪威2018年的國安法授權挪威政府可在外國資金對挪威國家安全有所威脅時，中斷投資計劃。

此法適用於對國家安全特別重要的產業，例如通訊、傳媒、能源、金融等。惟要執行該法律門檻極高，若非有特別嚴重威脅國家安全的情形，政府沒有插手的空間。

中央社

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