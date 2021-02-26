美國、加拿大近來陸續指中國對新疆維吾爾自治區穆斯林進行「種族滅絕」，土耳其極右民族主義政黨大團結黨（BBP）主席迪斯蒂奇（Mustafa Destici）昨（25日）針對北京迫害維吾爾人發表評論時表示，若有必要，可以對中國開戰，「我們不害怕世界上任何一個國家」。

土耳其新聞網站Duvar報道，迪斯蒂奇在土耳其霍士電視台（Fox TV）節目中作以上表示，「民眾想知道，要跟中國開戰嗎？如果有必要，就開戰，我們不害怕世界上任何一個國家。」他同時表示，開戰之前可以先展開對話。

迪斯蒂奇指出，一群維吾爾人上周與他見面，訴說在中國新疆維吾爾自治區集中營內的遭遇。他表示，中國允許東突厥人到土耳其讀書、居住，「結果中國就因為他在這裏讀書，把他的母親、父親和兄弟關進集中營，他們命運未卜。」他說，其中有些人取得土耳其公民身份，「我們非常關切此事」。

有人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥，許多少數民族住在當地。維吾爾人被認為世居當地的許多突厥部落之一；東突厥也被視為中亞的一部份，有人認為不屬於中國。

迪斯蒂奇則表示，土、中貿易額達250億美元（約1,938億港元），其中，中對土耳其出口額達230億美元（約1,783億港元），「換句話說，我們40% 的對外貿易逆差源自於對中國貿易」。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的執政黨正義發展黨（AKP）與盟黨民族行動黨（MHP）對於北京侵犯人權大體上默不作聲，遭到反對黨和境內維吾爾社群批評。

正義發展黨發言人契利克（Omer Celik）23日曾表示，土耳其支持中國領土完整及其打擊恐怖主義的權利，「但我們十分關切、密切關注對維吾爾人採行的負面作為」。

德國「中國通」：新疆是中共數碼集權的試驗田

另外，德國《南德意志報》記者兼「中國通」馬凱（Kai Strittmatter）於美東時間25日在一場研討會上表示，中共當局正積極擁抱網絡和人工智能（AI）技術，利用高科技建立「警察社會」來鞏固政權。他還指出，中國政府在新疆部署大規模監控系統和採集平民生物資訊，是將新疆當做實行數碼極權主義的試驗田。

自由亞洲電台報道，在中國生活了30多年的德國記者馬凱，在美國智庫哈德森研究院（Hudson Institute）研討會上表示，自2017年來，中國政府在國家主席習近平的領導下利用大資料和人工智能，正在構建一種新的數碼極權主義。

馬凱認為，與毛澤東和鄧小平不同的是，習近平更注重對社會不同聲音的壓制，而網絡科技發展為其提供了便利：「習近平熱愛控制，熱愛穩定，他再次在中國掀起言論壓制。這是我們自毛澤東時代後很久沒看到過的。所以我們看到了馬列主義和習近平思想等意識形態的回歸，我們看到了權力正在向中央集中，一黨專政向一人獨裁轉變。」

馬凱稱，中共實際上已經發現這些新技術，可以為他們提供完善其統治規則的新工具，並使統治具有更強的抗風險能力。

馬凱又提到，中國目前實行的數碼極權更先進，是通過植入自我審查意識實現的。他舉例指，中國政府在全國範圍內部署「天網」監視系統，尚不清楚該系統能否有效協助中國政府進行人臉識別。然而，在一定程度上，這並不重要，關鍵在於每個人都相信他們能被識別。共產黨正利用這些高科技監視技術將控制內部化。「一旦你相信這是真的，那你不再需要警察了，因為你將成為自己的警察。」

最後，馬凱還說，新疆有個聯合行動集成平台，警察可以通過這個系統看到任何人做任何事。該系統收集所有新疆公民的資料，如果有潛在的犯罪嫌疑，會向警方示警。任何有可疑行為的人，都會被送入拘留營。新疆是一個極端的、重要的例子，是中國政府利用高科技加強統治的試驗田。

中央社／台灣《蘋果新聞網》／自由亞洲電台

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