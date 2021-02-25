深圳中學（圖）近日公佈，共66名畢業於世界頂尖學府的新教師加盟，當中碩士39人、博士21人及具博士學歷研究學者六人，不乏來自劍橋、牛津、倫敦大學、賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學等學府。

網民嘲大材小用

深圳中學被稱為深圳「四大名校」之一，官網顯示該校堅持「用優秀的人培養更優秀的人」，近幾年從哈佛大學、劍橋大學、新加坡國立大學、北京大學、清華大學、中國科學技術大學等海內外名校引進逾百優秀畢業生入職深中。在該校2020去年招聘公告中，表明入職的起點是碩士畢業生，今年陣容比往年更鼎盛，不少網民認為是「大材小用」及「人才浪費」。

不少人質疑，聘請如此高學歷的教師任教，學校如何支付薪津。深圳中學校長朱華偉早前曾稱，沒有給予清華北大畢業生高薪，「工資待遇跟深圳市其他市屬學校一樣」。他揚言吸引人才，「一靠學校平台，二靠老師情懷，三靠校長關懷」。

有內媒指，此等學歷只是進入深圳中小學教育的一個開端，在2019年深圳龍華區公辦中小學教師招聘中，來自全球62所院校的491名青年入圍，其中包含了76名清華北大學子。當時師資薪酬本科生年薪26萬人民幣（下同，約31萬港元）起，研究生28萬起（33.6萬港元），可優先申請人才住房及長租公寓，全年帶薪休假165天。騰訊創辦人馬化騰，亦是該校畢業生。

21世紀經濟報道