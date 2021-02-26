大陸海關總署今天宣佈暫停進口台灣菠蘿。國台辦發言人馬曉光回應稱，2020年以來，大陸海關多次從台灣進口的菠蘿中「截獲檢疫性有害生物」，不禁讓人質疑行動是否與兩岸惡劣關係有關。過去北京當局亦曾向關係惡劣的加拿大及澳洲採取同類手法，進行「另類制裁」。

2019年，內地電訊巨擘華為副董事兼財務總監孟晚舟遭加拿大拘留，北京當局曾指加拿大芥花籽出口商理查森（Richardson Inc.）的芥花籽，驗出多種有害生物，繼而撤銷其企業註冊登記。後來，另一家加拿大農業巨頭Viterra Inc.企業芥花籽亦因相同理由，遭中國海關撤銷註冊登記。

澳洲則因提出外界要徹查中國武漢肺炎疫情，令兩個關係遇冷。去年11月，澳洲農業部接獲中國海關總署通知，暫停進口維多利亞省原木。中國外交部後來回應指，在澳洲輸華原木檢獲有害生物，之前一個月曾暫停進口澳洲昆士蘭省的原木，後來又從維多利亞省輸華原木中，檢獲有害生物。外交部發言人指，有害生物一旦傳入，將對中國的農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

除了原木，有報道指中國自去年11月停止購買和進口至少7類澳洲商品，當中包括煤炭、大麥、銅礦、糖、葡萄酒和龍蝦，甚至內地輿論打壓澳洲車厘子。

不過種種的制裁，卻引起不同的反效果，包括加拿大芥花籽價格創新高、澳洲本地人爆買龍蝦、中國要透過第三方進口煤炭、澳洲紅酒價格也屢創新高。

《蘋果》資料室

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