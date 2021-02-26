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菠蘿之戰｜大陸同一招數制裁加拿大澳洲 芥花籽紅酒價格創新高

更新時間 (HKT): 2021.02.26 13:25
加拿大芥花籽及澳洲葡萄酒都成為中國的制裁產品。

大陸海關總署今天宣佈暫停進口台灣菠蘿。國台辦發言人馬曉光回應稱，2020年以來，大陸海關多次從台灣進口的菠蘿中「截獲檢疫性有害生物」，不禁讓人質疑行動是否與兩岸惡劣關係有關。過去北京當局亦曾向關係惡劣的加拿大及澳洲採取同類手法，進行「另類制裁」。

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2019年，內地電訊巨擘華為副董事兼財務總監孟晚舟遭加拿大拘留，北京當局曾指加拿大芥花籽出口商理查森（Richardson Inc.）的芥花籽，驗出多種有害生物，繼而撤銷其企業註冊登記。後來，另一家加拿大農業巨頭Viterra Inc.企業芥花籽亦因相同理由，遭中國海關撤銷註冊登記。

澳洲則因提出外界要徹查中國武漢肺炎疫情，令兩個關係遇冷。去年11月，澳洲農業部接獲中國海關總署通知，暫停進口維多利亞省原木。中國外交部後來回應指，在澳洲輸華原木檢獲有害生物，之前一個月曾暫停進口澳洲昆士蘭省的原木，後來又從維多利亞省輸華原木中，檢獲有害生物。外交部發言人指，有害生物一旦傳入，將對中國的農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

除了原木，有報道指中國自去年11月停止購買和進口至少7類澳洲商品，當中包括煤炭、大麥、銅礦、糖、葡萄酒和龍蝦，甚至內地輿論打壓澳洲車厘子

不過種種的制裁，卻引起不同的反效果，包括加拿大芥花籽價格創新高澳洲本地人爆買龍蝦中國要透過第三方進口煤炭澳洲紅酒價格也屢創新高

《蘋果》資料室

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