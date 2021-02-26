內蒙古自去年爆發反漢語教學示威，之後又傳出當地「倒查20年」涉及煤炭資源領域腐敗案件，大批官員落馬，令內蒙古政局一直不穩。今日「元宵節」，內蒙古紀監委網站通報，5名官員因涉嫌嚴重違紀違法被調查，當中3人更是正廳級官員。

根據有關通報，被調查的官員，分別為內蒙古人大法制委員會副主任委員武國瑞，通遼市科爾沁左翼中旗旗委書記劉百田，內蒙古交通投資（集團）有限責任公司黨委書記、董事長鄭俊，內蒙古前國土資源廳黨組成員、副廳長趙保勝，內蒙古機構編制委員會辦公室前巡視員白繼榮。

其中，現年60歲的武國瑞，是正廳級官員，從1983年開始一直在內蒙古任職，歷任內蒙古黨委政策研究室幹部、副研究員，黨委辦公廳信息調研處副研究員、副處長、處長，政府法制辦公室黨組成員、副主任；2003年11月起任鄂爾多斯市檢察院黨組書記、代檢察長、檢察長；2010年7月起任內蒙古黨委政法委員會副書記（正廳級）、信訪局黨組書記、局長，兼任內蒙古政府副祕書長；2017年9月至2020年3月，任內蒙古黨委政法委員會委員、常務副書記；2020年4月至落馬，任內蒙古第十三屆人大會法制委員會副主任委員。

不過，通報並沒有清楚交代他們落馬的具體原因，僅稱因涉嫌嚴重違紀違法被調查。有指，內蒙古正進行「倒查20年」煤炭資源領域腐敗問題專項整治。自中紀委去年2月28日起對相關官員倒查20年後，內蒙古官場震盪不止。根據中新網今年1月尾引述中紀委的統計指，去年一年，全區各級紀檢監察機關累計立案查處涉煤炭腐敗案件共599宗，涉及869人，給予黨紀政務處分503人，組織處理687人，移送司法機關78人。當中，41名廳級官員落馬；僅去年12月4日一天，內蒙古5名廳官被審查，去年10月27日一日，內蒙古4名正廳級官員亦落馬。

中新網

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