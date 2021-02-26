北京當局今日突然宣佈，下月一日起禁止台灣鳳梨進口，被質疑是在經濟上威脅台灣，台灣總統英文則呼籲民眾一同購買幫助農民。台灣鳳梨與香港常見的菠蘿，雖然屬同一個科，但因為品種、產地的不同，菠蘿外皮多是黃色，鳳梨則是帶有綠色，而鳳梨的果肉可以即切即食，菠蘿的果肉則含有氧化酶，會刺激人體，要先泡鹽水才能食用。

菠蘿與鳳梨都是亞熱帶地區的水果，兩者同屬於屬鳳梨科（Ananas），而內地出版的《中國植物誌》13卷第一分冊中，則表示「鳳梨俗稱菠蘿，為著名熱帶水果之一」，將兩者認定為同一樣的水果。然而，兩者的產地有分別菠蘿屬於峇里菠蘿，菲律賓是常見的產地之一，在海南、廣東亦有種植，而鳳梨則台灣品種。亦因為產地不同，兩者確實有相當明顯的分別。

菠蘿與鳳梨的外觀相約，可是，菠蘿的外皮是黃色，表面會扎手，葉子是呈鋸齒，而鳳梨的外皮呈綠色，不會扎手，葉子邊緣亦較光滑。

此外，切開後會發現菠蘿的皮較厚，而且果肉間會佈滿刺眼，需要「起釘」才能吃，但鳳梨的針刺則較淺，所以多數去皮後就可食用。

鳳梨去皮後，果肉就可直接食用，而菠蘿由於含有氧化酶，對人體產生一定的刺激，因此需要浸泡鹽水可減少對口腔的痕癢刺激。

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