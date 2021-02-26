蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

菠蘿之戰｜鳳梨Vs菠蘿有分別？菠蘿要浸鹽水食減刺激性

更新時間 (HKT): 2021.02.26 18:24
菠蘿（左）與鳳梨同屬一種，但兩者卻有相當的不同。（互聯網）

北京當局今日突然宣佈，下月一日起禁止台灣鳳梨進口，被質疑是在經濟上威脅台灣台灣總統英文則呼籲民眾一同購買幫助農民。台灣鳳梨與香港常見的菠蘿，雖然屬同一個科，但因為品種、產地的不同，菠蘿外皮多是黃色，鳳梨則是帶有綠色，而鳳梨的果肉可以即切即食，菠蘿的果肉則含有氧化酶，會刺激人體，要先泡鹽水才能食用。

相關新聞：菠蘿之戰｜蔡英文望3萬噸能外銷美、日、新 綠營籲全民買鳳梨

菠蘿與鳳梨都是亞熱帶地區的水果，兩者同屬於屬鳳梨科（Ananas），而內地出版的《中國植物誌》13卷第一分冊中，則表示「鳳梨俗稱菠蘿，為著名熱帶水果之一」，將兩者認定為同一樣的水果。然而，兩者的產地有分別菠蘿屬於峇里菠蘿，菲律賓是常見的產地之一，在海南、廣東亦有種植，而鳳梨則台灣品種。亦因為產地不同，兩者確實有相當明顯的分別。

菠蘿與鳳梨的外觀相約，可是，菠蘿的外皮是黃色，表面會扎手，葉子是呈鋸齒，而鳳梨的外皮呈綠色，不會扎手，葉子邊緣亦較光滑。

相關新聞：菠蘿之戰｜大陸同一招數制裁加拿大澳洲 芥花籽紅酒價格創新高

此外，切開後會發現菠蘿的皮較厚，而且果肉間會佈滿刺眼，需要「起釘」才能吃，但鳳梨的針刺則較淺，所以多數去皮後就可食用。

鳳梨去皮後，果肉就可直接食用，而菠蘿由於含有氧化酶，對人體產生一定的刺激，因此需要浸泡鹽水可減少對口腔的痕癢刺激。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

菠蘿之戰台灣鳳梨鳳梨不同果皮葉子果肉
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner