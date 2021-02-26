（更新：內容）江蘇無錫市華西村號稱「天下第一村」，近日有網民在微博熱傳，華西村遭村民擠提，有村民稱集團入股的分紅從30%大減至0.5%，而且原因不明，引發村民恐慌，數百名村民冒着細雨排長龍，有多名保安在現場維持秩序。華西村黨委發言人急忙澄清，影片屬實，是外面的引資款到期兌付，因坊間傳言引發「擠提」，華西資金充足，兌付沒問題。《蘋果》記者今日致電華西股份客戶服務查詢，對方指今日已沒那麼多人排隊，可隨時到辦公樓提款，金額沒設上限。

《蘋果》記者嘗試致電華西村內了解情況，但大部份電話都無法接通，當地酒店職員則稱，今日街上已沒人排隊，可以過去旅遊；有小旅館工作人員則避談排隊的事情。

內媒封面新聞引述一名姓李的村民，他表示妻子2018花20萬元人民幣（下同，約23.9萬港元）入股，憑證寫明限期3年，分紅30%，相當於可獲得6萬元（約7.1萬港元）。可是，李稱在24日前到期者可以拿到錢，但24日之後的就只能取回本金及0.5%的利息。

李稱，當初入股時沒有簽訂協議，只有一張入股憑證，無從得知如果違反條款時該如何處理，他說：「他們（華西股份）之前說要30%利息的話，就等電話通知，現在話也不說了，直接就只給這麼多。」

另一名姓張、華西村附近的村民直言自己「受騙」，他說：「原本的分紅利率是10%，後來辦理兌付的人員說，存在這裡利息是5%，而現在，不管存多少年，利息都變成了0.5 %。」張稱，昨日見到大批村民排隊，人山人海，他於是跟着去派隊。今早他拿到本金及0.5%利息，款項下午到賬，他說：「不賴本金就算好的了。」

昨日中午，一名投資人傳出兩條影片顯示，在華西村特有的建築廣場外，有數百人排隊，疑似財務室的會計正在幫忙辦理手續。

共同富裕是華西村的終極理念，但為何會出現擠提呢？發言人表示，主要是「坊間傳言，傳來傳去就都急着來兌付了」。

一名從學生時代就在外打拼的華西村村民表示，他的家人也和周邊村農民一起去了，主要是「集資款、攬儲款」等，但他拒絕透露具體金額，只表示「之前錢放到華西村的利息達到10%」。另有村民表示，入股華西集團的年利率為10%。但前日（24日）一份清單顯示，此次支付利息僅0.5%。有人15萬人民幣（下同；約18萬港元）本金「入股」3年，僅拿到2,252元（約2,740港元）利息。

因為華西村龐大的企業聯營解決很多發展中的問題，諸如子女上學工作、老人看病等都由村委會統一包辦，因此華西村核心區村民的「閒錢」都選擇儲放在村委會。資金的收益和變化，每年都會反映在村民的銀行存款單上。近些年來，隨着華西村的發展壯大，周邊的諸多被兼併的村以及村民，也跟風由村委會包辦進行土地發展。

考慮到「不見面辦事、最多跑一次」等各地營商環境的優化，況且華西村所在的江陰市更是全國工業經濟第一大縣，為何沒有直接通過銀行卡的方式進行，反而需要人親身到現場呢？華西村黨委發言人解釋，「是走銀行卡的，但需要辦完手續就直接銀行轉卡。」目前，江陰多個部門都派人趕到了華西村，以幫助村民辦理提款手續，「再有個二、三天人就會少了。」

在華西村龐大的企業聯營中，目前除了上市企業外，諸多大中型企業已經完成了國資控股，華西村村本級的股份已低於30%。2017年曾有報道，這個「中國最富裕村莊」已風光不再，華西集團資金鏈緊張，已持續多時。2020年，上市公司華西股份首次錄得虧損，公告預料虧蝕3.9億至4.35億元（4.7億至5.3億港元）。

《蘋果》記者／21世紀經濟

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