內地近日再出現「禁語」，今次又是個「翠」。據自由亞洲電台報道，日前有日本手遊在內地微博做宣傳時，竟一度將手遊中動漫主角名字中的「翠」字刪走，有網民懷疑，這是因為「翠」字拆分後是「習習卒」（簡體字），帶有「習死兩次」的意思，事情在網上掀起一陣熱議，但相關訊息和討論快被當局封殺。有評論認為，內地網民用隱諱方式抗議習近平獨裁統治，高壓只會激起更多民憤。

報道指，目前，「翠」字在新浪微博暫未列入「搜索禁詞」，但搜索時僅會顯示包含這個字的人名和地名。有互聯網資深人士表示，應該是當局對搜索結果進行了精細化的刪除處理。容易引發聯想的「翠」字或詞語，如「祈翠」、「習卒」、習習卒」等皆被禁止。

據悉，去年，在微博上已就有「今日祈翠」、「祈翠超話」等話題出現，皆被封殺，參與或轉發相關內容的網友也遭禁言。而這次「翠」再成禁語，事緣於日本手遊「偶像夢幻祭2」早前在官方微博中發佈活動資訊，將該遊戲中角色「高峯翠」名字中的「翠」字隱去，使用羅馬拼音Midori替代。

主辦方特別強調：「由於特殊原因，暫時使用羅馬音代替，還請各位製作人理解並友好交流，不要討論過多無關的事情」。網民卻指所謂「特殊原因」，就是因為該字引起「習卒」的聯想。有網友嘲諷道「以後中國翡翠市場堪憂」、「說羽不說卒，文明從我做起」。

不過，內地網民在微博仍然直接使用「高峯翠」，未見有全部被刪除。

曾在社交媒體上發放多段嘲諷習近平短片的旅美網民「Tom乾龍」表示，在中國充滿壓逼的政治環境中，老百姓只能發揮最大的想像力來隱晦表達心聲。他指，「翠」這個字能被聯想成「習卒」，說明中國老百姓對習近平的嚴重不滿；而在中國，言論自由嚴重受限制，中國人需要發揮自己最大的想像力來發表自己的心聲。

法國獨立製片人王龍蒙則說：「很快就是習近平修憲三周年紀念日，對『祈翠』主題的封殺很像一個『穿着龍袍的皇帝』所為，從習近平重判對他提出批評的任志強、打壓許章潤和其他人士，這種文字獄讓我們想起了古代帝王的名諱歷史，對皇上的避諱變成了嚴酷法令，習近平正在重複這樣的歷史。越是離譜的禁令，越能彰顯權力，也越顯示他的虛弱，他只能用嚴厲的鉗制言論自由的手段，來壓制人們愈來愈不滿的情緒。」

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！