（新增內容）中國海關總署今（26日）宣佈暫停進口台灣菠蘿。國台辦發言人馬曉光證實消息指，2020年以來，大陸海關多次從台灣輸華菠蘿中截獲檢疫性有害生物，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭攔截植物疫情風險，海關總署決定自3月1日起暫停台灣地區菠蘿輸入大陸。根據台灣數據顯示，台灣外銷大陸的菠蘿高達九成，禁令也將讓台灣一年損失14.9億元新台幣（下同；約4.15億港元）。台灣農委會主委陳吉仲舉行緊急記者會，強調大陸此舉不符合國際貿易規範，台方感到遺憾。

台灣總統府蔡英文在fb則以突襲來形容今次事件，稱大陸單方面暫停輸入台灣菠蘿，明顯不是貿易考慮，因此予以譴責，並稱已指示行政院農業委員會做民應變。總統府發言人張惇涵則表示：「從去年到現在，台灣的鳳梨（菠蘿）銷往中國檢驗的合格率高達99.79%，因此中國這樣的行為不是一個善意的行為！」有台灣學者則擔心這只是開端，接下來會有一項一項農產品受牽連。

手機用戶請按此：台產菠蘿圖解

陳吉仲表示，有信心穩定菠蘿價格，目標就是今年菠蘿產地價格平均維持在前兩年的每公斤21元（約5.83港元），預算10億元（約2.78億港元），推出的措施包括：1. 持續外銷到中國以外的市場，目標3萬噸；2. 全面啟動國內行銷，呼籲台灣消費者用新台幣照顧台灣農民；3. 啟動多元加工，目標2萬噸。

陳吉仲表示，昨傍晚第一時間收到兩岸動植檢疫中國片面暫停菠蘿進口，對此決定無法接受、深感遺憾，正值台灣菠蘿大採收，對這樣的決定感到訝異；昨已透過原本動植物檢疫管道回函溝通，重點是雙方就檢疫問題溝通，讓台灣改善。至於是否受政治兩岸直接影響，陳吉仲回應指，總統蔡英文已第二任，執政5年多，在對岸發函之前，雙方都存在貿易往來，但大陸單方面停止台灣產品入口，完全違反對整體貿易的規範。

台大園藝學系副教授退休許明仁表示，擔心會牽連台灣其他外銷農產品，菠蘿以外，包括鳳梨釋迦（番鬼荔枝）、蓮霧及芒果等。

台灣農委會農業統計資料顯示，2020年整年台灣出口新鮮冷藏菠蘿為45,621噸，產值約16.4億元（約4.55億港元），其中出口到大陸的新鮮冷藏菠蘿高達41,661噸，產值約14.9億元，約佔91%，其次為日本2,160噸、香港1,186噸、新加坡421噸，加拿大、澳門、馬來西亞、泰國、南韓只佔少數。一旦大陸宣佈停止進口，將對種植菠蘿的台灣農民有重大影響。

據報，台灣菠蘿的「唯一出口市場」就是中國。台灣出產的菠蘿在2013、2014年開始獲得出口增長，主要受惠於中國與菲律賓當時的南海黃岩島爭議，中國禁止菲律賓的菠蘿入口，讓台灣金鑽菠蘿找到「出口」。

農糧署南區分署分署長羅正宗表示，台灣菠蘿年產量40萬噸左右，最大產區為屏東，其他產區還有高雄、台南、嘉義、南投。羅續指，過去幾年外銷大約為5萬噸左右，佔比率約12.5%，數字雖不大但多少會有影響，農委會將採取幾項措施，想辦法增加其他國家外銷市場，如澳洲、中東等，也會有加工業者收購進行多元利用。

屏東縣一生產合作社負責人戴先生表示，過去每年外銷菠蘿到大陸約400至500個貨櫃，每櫃大約6至7噸，大陸突然宣佈暫停進口，「真的措手不及」，估計今年至少損失幾千萬元。農委會表示，有外銷且以銷中為主的還有檳榔等5種，但台灣非農產出口大國，量不大，以菠蘿居首，銷中國量佔總產量約1成，提升1成銷量可穩價。

陸方稱發現台產菠蘿出現有害生物，戴先生認為，「這是很官方的說法」，菠蘿本身就沒甚麼藥害、蟲害，所以已極少數出現有害生物或農藥殘留；而陸方今日公佈、3月1日就終止，才5天時間，之前又沒有風聲，「就是殺個措手不及」。

2018年，曾有傳大陸突然停止進口台灣菠蘿，造成菠蘿價格暴跌。當時台灣水果貿易商澄清並非事實，台灣菠蘿跌價是果農將未熟或品質不佳的菠蘿輸往大陸，破壞市場機制；另一原因是寒流影響收成，同一時間海南菠蘿也推出市面帶來競爭。

菠蘿在上世紀為台灣賺取不少外匯，10多年前大陸二線城市經濟起步階段，台灣菠蘿罐頭成為暢銷手信；而台灣新鮮菠蘿出口則要從2012年開始，特別是出口中國市場，在2014年錄得近3倍增長，輸入大陸達9,000噸，2018年更創歷史新高，達3.2萬噸，涉款高達逾12.3億新台幣（約3.4億港元），超過九成的台灣菠蘿打入中國市場。

網民講乜：

黃冠璋：一天吃三顆鳳梨，這就是愛台灣啦。鄉親啦。

劉義守：大概是檢驗到台獨者的精蟲。

Saeba Ryo：對岸厲害，知道台灣3、4月開始鳳梨要盛產。這下子，眾人都有機會買到一顆10元以下的金鑽或是釋迦鳳梨？

柯吉拉：共產黨員和支持者就是地球上最危險的有害生物，怎麼不順便禁一禁？

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