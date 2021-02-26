（更新：內容）大陸當局以台灣菠蘿有害蟲為由，下月1日起禁止進口，引發台灣朝野不滿。總統府直言大陸做法「不是一個善意行為」，強調台灣菠蘿的合格率高達99.79%。民進黨則呼籲台灣民眾全民行動，透過購買本地菠蘿，團結護台灣農業。有網民更建議當局應該向外求助，如台灣援助外國對抗武漢肺炎一樣，「Taiwan can sell pineapple」（台灣可以賣菠蘿）。總統蔡英文除表示要「一起吃鳳梨（菠蘿）」之外，還則表示，將會開拓美國、日本、新加坡的市場，目標出口3萬噸菠蘿。

蔡英文在FB公開在探訪農民時，手持菠蘿的照片，並且加上「吃鳳梨，挺農民」字樣。她表示，對於大陸突襲式單方面停止進口台灣菠蘿一事，認為這並非以正常貿易作出的決定。她表示為讓農民放心，將會以外銷及多元加工解決被禁運到大陸的菠蘿。她表示，在農委會將投入10億元新台幣（約2.78億港元）啟動專案，透過增加獎金，希望可以拓展市場，同時亦會啟動多元加工，將兩萬噸菠蘿進行加工，加大各類的銷路。

蔡英文又稱：「台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨！」

其他名人都響應蔡英文號召，在FB上載與鳳梨的照片。副統賴清德在FB問網民：「今天買鳳梨了嗎？」高雄市長陳其邁則留言稱「吃鳳梨，挺農民」，下午他更到高雄市鳳梨的主要產地大樹區 ，關心農民，他更稱「高雄鳳梨絕對敢掛保證」，呼籲網民「品質最好的高雄金鑽鳳梨買起來」。交通部長林佳龍則前往台東，戴上斗笠、背上竹籃協助農民收割，更稱：「現採現吃最香甜，一起來吃鳳梨吧！」

台灣網紅「館長」陳之漢則痛批中共「不要欺負台灣人」，而且表示會花50萬元新台幣（約13.9萬港元）購買鳳梨，發送給所有長官的會員，更稱：「台灣人挺台灣鳳梨，台灣加油！」

被網民稱為「女版黃安」、長期在大陸、不斷吹捧中共的女藝人劉樂妍，在當局公佈停止進口台灣鳳梨後，在微博上留言說：「恭喜鬼島人民可以在島上吃到便宜又好吃的，台灣本土鳳梨啦，恭喜恭喜！」大批台灣網民狂媽她：「舔共舔出毒癌真厲害！」

民進黨發言人簡舒培下午批評，北京當局以農產品的銷售作為政治威脅，已不是第一次，而中共突然禁止正值收成時期的台灣菠蘿，令外界質疑他們除了以軍機、軍艦繞台等軍演威嚇外，亦以台灣出口的農產品，在經濟上施加壓力。民進黨呼籲全體台灣民眾一同站出來，用行動支持，透過購買台灣菠蘿，團結守護台灣農業。

在台灣的網上論壇批踢踢實業坊，網民都提供各種各樣的方法，去協助農民銷售菠蘿：「啟動網紅直播模式，飲料店加入鳳梨冰茶！」「鳳梨萊豬肉丸！」「鳳梨肉絲炒飯，這太有台灣價值的美食了！」「給全台各大披薩店（薄餅店）啊，放披薩上！」「做鳳梨醬比較好吧！」亦有網民建議軍方大量採購，「給國軍加菜」。

亦有網民認應該開國際線，「先募（集）資，然後去國外報紙打廣告啊！」「Taiwan can sell pineapple！」「找個貨櫃運到歐美啊！」

Facebook／中央社／批踢踢實業坊

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