曾經收留「新公民運動」發起人許志永、去年被廣東省司法廳註銷律師執照，歸田園做農夫的女律師楊斌，近日她到廣州市鐵路運輸法院門口靜坐，要求就當局註銷其律師執照提出行政訴訟，可是，法院不允許她進入，變相阻止案件立案，她報警後有警員到場了解，但當法警與警員交談後，僅口頭對她說，找其他部門處理此案。

現年50歲的楊斌，本月20日前往負責行政訴訟的廣州鐵路運輸法院，打算提出訴訟，要求廣東省司法廳和司法部撤回註銷其律師執照的決定，當日法院已經不讓她進入法院，她在法院大廳靜座，至翌日凌晨4時才被家人接走。

22、23日楊斌再到法院，依然無法進入，楊斌於是致電報警，兩名警員到場了解翻閱她的案件資料，突然有法警將兩名警員拉進法院，並且交談。當警員步出法院時向楊斌說，這宗案件不是這法院管轄，要她到上級法院。

可是，楊斌質疑廣州所有行政訴訟都由鐵路運輸法院審理，一審在廣州鐵路運輸法院，二審在廣州鐵路運輸中 級法院，「這哥倆在一座大樓辦公，同一個大門出入……今天這哥倆 居然說不歸它們管轄！ 老百姓就是這樣被他們忽悠的」。

去年2月武漢肺炎疫情肆虐之際，在全國各地逃亡一個多月的「新公民運動」發起人許志永，在廣州正式被捕。他的藏身之地就是楊斌在番禺海鷗島的居所。因為這樣的仗義相助，令楊斌成了窩藏通緝犯分子，去年8月她收到廣東省司法廳的律師執照註銷通知書，表示自己是「光榮地成為無證律師」，要回歸田園做農夫。

楊斌是在廣州工作20多年的檢察官，直到2015年離開，轉任律師。

維權網／Twitter

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