全國兩會下星期揭幕，在會議揭幕前，內地公佈彈道導彈女專家張金紅，被撤銷全國政協委員的資格。官方未有公佈原因，網民紛紛質疑這並非正常的原因。

官方新華社報道，政協第13屆全國委員會第49次主席會議，周三（24日）審議通過關於撤銷張金紅政協第13屆全國委員會委員資格的決定，提請第15次常委會會議追認。

公開資料顯示，張金紅現年55歲，河南舞陽人，1995年12月加入中共，1989年8月參加工作。她是航空航天工業部三院三部導彈總體設計專業研究生畢業，研究員。現任航天科工三院科技委常委、型號總設計師。2018年1月中國航天科工集團有8人當選第13屆全國政協委員，張金紅是其中一人。她因為是國防工業少見的女專家，此前被官方宣傳稱為「航天玫瑰」。

內地媒體指出，張金紅曾經負責「九五」預研型號的技術抓總工作，曾獲得中國航天部科學進步一等獎、二等獎，中國航太科工三院二等功等。

內地公佈撤銷政協委員資格並不少見，但原因多是正常換屆、工作變動、退休，又或者涉嫌違法犯罪，但當局這次完全沒有公佈原因，引發網民不斷猜想原因，認為是涉及正常因素，在網民熱烈討論後，微博更將與張金紅有關的內部全部刪除。

新華社

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