（新增內容）直播睡覺都可以賺大錢？台灣女直播主王依渟周三（24日）在Twitch上開台直播，其間身穿白色小背心的她躺上床睡覺，未料竟吸引超過1.45萬人同時觀看，並獲得約3,800元新台幣（下同，約1,060港元）的打賞，甚至一度成為台灣直播熱門排行榜首名。王依渟事後回應指感到非常驚訝，高呼：「這人數合理嗎？」她事後透過Instagram感謝網友支持。

王依渟在Twitch上名為「依渟」，又稱「ET」，她曾是馬來西亞歌手黃明志所建立的女團「AMOi-AMOi」成員，而該女團均由網紅組成。女團解散後，王依渟近日開始在Twitch上直播，曾經公開坦承自己整容，又自嘲做過隆鼻手術，因此無法將鼻子推高，「我患了不能推豬鼻子的絕症」，爽朗可愛的性格吸引不少粉絲。

24日，王依渟於下午5時左右開播，不久後她便躺上床睡覺，未料這一睡，竟吸引越來越多網友湧入她的直播台，高峯時一度有逾1.45萬人同時觀看，還不斷有網友留言稱「睡美人」、「好可愛」、「睡覺都有1萬多人看？人也太多了吧」、「化妝睡覺是怎樣」、「完全是躺着賺錢」。每當王依渟在睡覺時有翻身或其他動作，亦會引發討論，而她的愛貓「倉鼠」亦曾在此期間跳過她的身體，成為意外小插曲。

至晚上約10點40分，王依渟終於醒來，她看到直播人數後非常驚訝，高呼「11.2K（即1.12萬），這人數合理嗎？」事後她也在Ig的限時動態上表示：「今天睡個覺，最高竟然到14.5K（即1.45萬）人看，意外的新里程碑，謝謝大家。」

江西省南昌市抖音直播主「誰家的圓三」去年2月亦曾因居家隔離多日，感到非常無聊，於是直播自己睡覺，沒想到竟吸引1,857萬人圍觀，獲得7.6萬元人民幣（約8.4萬港元）打賞。他隔日起床結束直播後，還發現多了近60萬粉絲。

台灣《自由時報》／YouTube／Instagram

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