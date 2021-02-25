在昨日的全國脫貧攻堅總結表彰大會中，有近2,000人和約1,500個團體獲得表彰，當中包括馬雲創辦的阿里巴巴（9988）獲評為「全國脫貧攻堅先進集體」，另外還有碧桂園創辦人楊國強以個人身份獲表揚。阿里巴巴昨股價一度升2.5%，不過收市僅升0.25%，報243.4元。

馬雲自去年疑因批評中國金融體系後，被內地官方不斷批評，昨日他創辦的阿里終獲嘉許。內地媒體報道，獲表彰為全國脫貧攻堅先進集體的阿里巴巴在這八年來農產品銷售總額達一萬億人民幣（下同，約1.2萬億港元），近三年，全中國832個國家級貧困縣在阿里網絡銷售的金額也超過2,700億元（約3,240億港元），成功協助農民脫貧。阿里獲表彰的消息昨一度刺激到股價，升2.5%，但後來升幅回落，收市僅升0.6元，或0.25%

碧桂園楊國強獲表揚

另外，碧桂園（2007）創辦人楊國強亦以個人身份獲表彰，內地媒體報道，楊國強自1997年起，投身教育扶貧事業，兩次拿出一半身家設立仲明大學生助學金、創辦國華紀念中學，通過設立助學金、創辦慈善學校、發動愛心助學行動等舉措，幫助超過10萬名貧困學子改變命運。

大會的表彰名單共有1,981個人和1,501個團體，不少都是中共的部門或黨員。

《農民日報》/中國地產網/澎湃新聞網